El Frente de Todos abre la nueva etapa con una docena precandidaturas en Río Negro

Cerrado la etapa de alianzas electorales, se abrió el proceso de precandidaturas y el Frente de Todos acumula mayor cantidad de aspirantes a integrarse a la boleta que conformarán el justicialismo, Rio, el Frente Grande y Kolina. Una docena de postulaciones ya aparecieron por parte de los partidos integrantes o de agrupaciones del PJ. Las inscripciones finales recién se sabrán el 24 de julio.

El FG requirió “equilibrio” en la conformación de la lista y proyecta al legislador Marcelo Mango y RIO plantea al parlamentario Facundo Montecino Odarda.

Por el justicialismo, la nómina es extensa y variada, empezando por la diputada Ayelen Sposito, del Movimiento Evita, que pretende su reelección.

También se inscriben la Coordinadora del Ministerio del Interior, Ana Mark, que tendría el respaldo del senador Martín Doñate, mientras que el legislador José Luis Berros ya acumula avales para su precandidatura, confiado en el respaldo roquense y del hoy ministro de Justicia, Martín Soria.

Desde Bariloche, la concejala Julieta Walace logró respaldo sectorial para reclamar por un espacio y, desde el Valle Medio, el legislador Daniel Belloso -exintendente de Choele Choel- se presenta como otra opción.

El Frente Renovador anunció la presentación del parlamentario reginense Luis Albreiu, restando precisiones sobre su formal inscripción.

Además, el exlegislador Mario Sabattella solicitó una candidatura de Viedma y, simultáneamente, la agrupación Convocatoria Hay 2023 lanzó cuatro postulaciones: Eliana Chatruc de Viedma, Deriz Conde de Choele Choel, Liliana Pardo de Villa Regina y Ana Carmona de Roca.

Con la inscripción del FdT en la Justicia Federal, el proceso de anotaciones se concentra en la Junta Electoral de la alianza, presidida por Pablo Díaz. En ese sentido, un requisito central son los avales y sus formales certificaciones.

Por encima de las múltiples intenciones, otra realidad es la intervención nacional que existirá para la resolución de la lista de los sectores mayoritarios.

Montecino Odarda, actual legislador, integrante de Rio es Parte. Foto: archivo.

Rio realizó un plenario para definir postulantes

Mediante un plenario virtual de afiliados y delegados la agrupación "Rio es Parte", que tiene como referene a Magdalena Odarda, debatió y consultó a las bases sobre las elecciones venideras.

En ese marco resultó como propuesta para diputados nacionales el binomio encabezado por el legislador Facundo Montecino Odarda y Rosa Pavletich, autoridad del partido en la capital rionegrina, exsubsecretaria de Promoción Social del municipio, exsecretaria de Bloque de la Convención Constituyente para la reforma de la Carta Orgánica de Viedma y secretaria del Área de Cultura y Diversidad del partido.

Desde Rio indicaron que "tenemos la firme convicción de seguir acompañando a este gobierno nacional por cada política pública llevada adelante en esta gestión; por ello nos hemos pronunciado con firme convicción cada vez que hubo que alzar la voz para defender este modelo”.



Sabbatella pide "un lugar expectante" para Viedma

El exlegislador Mario Sabbatella indicó que "espero que en el PJ y en el Frente de Todos rionegrino no se siga con la política que en los últimos tiempos han impuesto para seleccionar los candidatos".

Dijo que "la gente y, fundamentalmente, los compañeros y compañeras ya no quieren eso. No más candidatos y candidatas elegidos a dedo. No más candidatos decididos en Buenos Aires".

A través de un comunicado sostuvo que "es necesario además que Viedma tenga una candidata o un candidato en un lugar expectante en la lista y no dejarla como siempre afuera" y pidió la reapertura de las Unidades Básicas porque "hay que recuperar la participación".