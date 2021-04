Río Negro repartirá este martes más de 20.000 dosis

Río Negro iniciará este martes el reparto de más de 20.000 dosis, que representa la mayor distribución interna en la pandemia. Esta voluminosa partida -que incluye vacunas Sputnik V y Sinopharm- serán destinados a los mayores de 60 años.

La disponibilidad permitirá avanzar en la inmunización de ese grupo, que ronda los 110.000, según el programa diseñado por Salud. Hasta el domingo, las dosis usadas en esa franja etaria sumaban 32.435. Algo más de 31.000 personas (más de un millar recibieron las dos aplicaciones), por lo cual, con los nuevos envíos, se estará en los 51.000 inyectados.

Aún así, recién se estará acercando a la mitad del objetivo planteado para conjunto etario. Pero, la recepción de unidades se intensificó en las dos últimas semanas, con más de 32.000 dosis. En los finales de marzo llegaron 11.400 de Spunik y, ahora, se suman otras 20.700, con 5.400 recibidas de vacunas rusas e ingresaron ayer 15.300 de la Sinopharm.

Foto; Marcelo Ochoa.

El ministerio de Salud prevé iniciar -en las próximas horas- con la distribución desde su depósito en Allen.

El reporte oficial consigna que Río Negro alcanzó las 70.202 dosis aplicadas (83,8% del total), con los 32.435 para los mayores de 60 años; 24.761 en Salud; 12.703 de “personal estratégico” (entre docentes y policías) y 303 “personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo”.

Mientras tanto, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero ratificó que la Provincia mantiene la prioridad de vacunación en la “primera dosis a los adultos mayores”, recordando que esa aplicación “ya se tiene inmunidad, pero no para no contagiar, sino para no terminar en terapia intensiva”. Agregó que “lo que hace esa segunda dosis es extender esa inmunidad, es decir que por más tiempo no tengamos una enfermedad grave”.

Además, la funcionaria admitió que todavía “hay muchísima gente esperando la vacuna”. Salud tiene una “población estimada para vacunar de 210 mil personas” y queda aún unas 150.000 rionegrinos por inmunizar. Por eso, Ibero resaltó que “la prevención sigue siendo fundamental, donde la persona que sea positivo o contacto estrecho, tiene que quedarse en su casa y respetar el distanciamiento”. Pidió “no relajarnos” y “deben seguir con el tapaboca, los dos metros, el lavado de manos y el alcohol en gel aunque estemos vacunados”.