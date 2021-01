Río Negro y Neuquén reciben hoy el segundo componente de la vacuna Sputnik V

A partir de la tarde de este lunes Río Negro recibirá 2.200 dosis correspondientes al componente dos de la vacuna Sputnik V para continuar con la campaña de inmunización contra el covid 19. A la noche también llegarán a Neuquén otras 1.800 para completar el esquema de las primeros profesionales de salud que fueron inoculados entre el 29 y 30 de diciembre.

En el caso de Río Negro, Marcela González, jefa de Inmunizaciones y coordinadora de la campaña de vacunación del Ministerio de Salud de la provincia, confirmó que serán dos envíos de este componente para completar las 4.400 unidades como en diciembre pasado.

La funcionaria señaló que "entre esta semana y la próxima se cumple el tiempo de los 21 días de la aplicación de la vacuna" y se recibirán "la misma cantidad que la otra vez y se distribuirá de la misma manera".

González recordó que serán para los hospitales de Viedma, Bariloche, Roca, Cipolletti, Allen y Regina y los destinatarios serán las mismas personas vacunadas en el primer operativo "para completar el esquema".

Los primeros vacunados en la provincia corresponden al personal de Salud de centros públicos y privados que son "el primer nivel de atención, de los servicios de cuidados intensivos y laboratorios" , también se incluyó a quienes están en contacto con los pacientes y a aquellos que trabajan en las guardias.

González indicó que "los hospitales que recibieron un poco más de dosis" las destinaron al personal que trabaja en "los consultorios de respiratorios, en los testeos masivos, en los controles de casos y contactos y se vacunó a algún personal de salas".

Adelantó que "la próxima tanda será para los pequeños hospitales y estamos a la espera que en las próximas semanas nos manden más dosis del componente uno para la totalidad del personal de salud" porque en Río Negro "hay 14.000 empleados de Salud públicos y privados" y "hay mucho recursos humano todavía para vacunar".

También dijo que esperan definiciones del Ministerio de Salud de Nación para "saber si continuamos con otros grupos" pero anticipó que "durante el verano vamos a avanzar con otros grupos, según lo que planifique Nación".

Con respecto a los mayores de 60 años, González recordó que "el laboratorio todavía no se ha expedido con respecto al uso" y "hasta que no se apruebe no podemos usar esta vacuna".

En lo que respecta a Viedma, la funcionaria provincial sostuvo que el segundo tramo de la campaña de vacunación tendrá como epicentro el gimnasio municipal Fioravanti Ruggeri que "será el puesto fijo para toda la campaña, porque está muy bien preparado".

Neuquén las repartirá en cuatro ciudades

Desde el ministerio de Salud de Neuquén confirmaron hoy que esta noche llegarán las primeras 1.800 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V para completar la inmunización de las primeras personas vacunadas, a fines de diciembre.

Los lugares serán los mismos que en esa oportunidad: en la capital el estadio Ruca Che, el colegio Don Bosco y el hospital Castro Rendón, y en el interior el hospital de Cutral Co, el de Zapala y el de San Martín de los Andes.

Con las primeras dosis que se enviaron a la provincia en diciembre se habían llegado a vacunar 1.813 personas. Con la segunda tanda, el número creció a 3.635 y se había ampliado el alcance a Rincón de los Sauces y Chos Malal.