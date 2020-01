River en San Martín: el Oso Pratto, en exclusiva con ‘‘Río Negro’’

Mauricio Birabent (Moris) compuso ‘‘El Oso’’ en 1970. El tema narra en primera persona las vivencias del animal: ‘‘yo vivía en el bosque muy contento’’. Cinco décadas después, esa música podría haber sonado de fondo ayer tras el almuerzo, mientras Lucas Pratto se acercaba para dialogar en exclusiva con ''Río Negro'' en el lobby del hotel Loi Suites, cercano a San Martín de los Andes.

P- ¿Y en lo individual cómo estás físicamente?

R- Tuve un semestre difícil después de una lesión grave y extraña, me costó tomar ritmo. Hice un plan de entrenamiento y ahora me siento muy bien.

P- ¿Cuál es tu balance de 2019?

R- El primer semestre fue espectacular. Hice muchos goles, incluso en la final de la Recopa. En el segundo con la lesión me costó, pero mis compañeros hicieron que eso no se note en lo colectivo porque el equipo siguió ganando cosas y llegando a una final. En lo general fue un buen año.

Al delantero se lo ve activo en las prácticas. Foto: Patricio Rodríguez.

P- Chile, Brasil, Vélez, Selección ¿Qué análisis hacés de tu recorrido futbolero?

R- Estoy muy contento con la carrera que estoy haciendo y todo lo que me llevó hasta acá. Vélez fue un gran paso en mi carrera y desde ahí logré todo lo que me propuse. El torneo local con Vélez. y lo que gané acá como Copa Argentina, Supercopa, Libertadores. Me pude mantener estos años en gran nivel y espero poder seguir consiguiendo títulos con River.

P- Vos, Ponzio, Enzo Pérez, Pinola son los de más experiencia. ¿Cuál es la importancia del rol que ocupan ustedes respecto a los más jóvenes?

R- El año pasado se nos fueron referentes como Johny (Maidana) o Rodri (Mora) y Camilo (Mayada) hemos conseguido que los más chicos estén bien. Intentamos predicar con el ejemplo y laburar al cien por ciento. Los chicos son muy trabajadores, respetuosos y tienen valores. Intentamos que ellos sigan por ese camino. Es una alegría enorme que los más chicos sean tan profesionales, no es fácil de encontrar.

El Oso posando para la cámara de ''Río Negro''. Foto: Patricio Rodríguez.

Pratto es uno de los mejores delanteros argentinos de la década. Inter de Brasil lo vino a buscar, pero tiene la mente puesta en seguir en River.

Llegó por la puerta grande, ya que fue el jugador por el que el club más pagó en la historia. Pero cumplió con creces, anotando goles y jugando muy bien en varios partidos importantes, entre ellos contra Boca. Hoy busca volver a ser titular en la parte de la cancha donde Marcelo Gallardo tiene más recambio y jerarquía. Más allá de los momentos, que en el fútbol son dinámicos, el Oso se convirtió en un referente, tanto adentro como fuera del campo.