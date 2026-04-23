Empleadas domésticas en mayo 2026: los costos de la hora de limpieza que debés conocer

El mercado laboral de los servicios en hogares argentinos ingresa a una etapa de estabilidad nominal. Tras confirmarse que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no ha sellado un nuevo incremento para el segundo trimestre, el valor de la hora de limpieza para las empleadas domésticas en mayo 2026 se mantendrá sin cambios respecto al mes anterior.

Esta decisión implica que se seguirán aplicando los montos de la Resolución 2/2026, la cual estableció el último ajuste del 3% acumulativo para empleadas domésticas a principios de año.

Para los empleadores y trabajadores, esto significa que la liquidación de haberes del próximo mes deberá respetar los pisos legales ya conocidos, mientras el sector permanece expectante ante una posible reapertura de paritarias que compense la dinámica inflacionaria de los últimos meses.

Valor de la hora de limpieza para las empleadas domésticas en mayo 2026

Al no registrarse actualizaciones en las escalas, el costo del servicio por hora para la categoría más demandada (Tareas Generales) permanece congelado. Para quienes contratan empleadas domésticas en mayo 2026, los valores oficiales para la hora de limpieza son:

Personal con retiro : $3.348,37 por hora.

: $3.348,37 por hora. Personal sin retiro: $3.599,86 por hora.

Es importante destacar que estos montos representan el mínimo legal obligatorio. En el caso de las jornadas mensuales completas (48 horas semanales), el básico se sitúa en $410.773,52 para el personal con retiro.

Cumplir con este esquema de la hora de limpieza es fundamental para evitar inconsistencias en el portal de ARCA y asegurar que la cobertura de la ART sea válida ante cualquier contingencia en el domicilio.

Cómo impacta el sueldo de mayo 2026 en las empleadas domésticas de la Patagonia

Pese a la meseta en los básicos nacionales, las empleadas domésticas de nuestra región perciben adicionales que elevan el costo final de la hora de limpieza en mayo 2026. En las provincias de Río Negro y Neuquén, se deben aplicar obligatoriamente los beneficios territoriales que no dependen de la paritaria mensual.

Zona Desfavorable : se debe sumar un 30% adicional sobre los valores básicos mencionados.

: se debe sumar un 30% adicional sobre los valores básicos mencionados. Antigüedad: corresponde un 1% extra por cada año de servicio cumplido con el mismo empleador (desde septiembre de 2020).

De esta manera, el sueldo de mayo 2026 para una trabajadora en el Alto Valle termina siendo superior a la media nacional.

Ante la finalización del bono extraordinario que se abonó en el trimestre previo, la correcta liquidación de estos adicionales y de la hora de limpieza actualizada es la herramienta principal para sostener el vínculo laboral de las empleadas domésticas dentro de la formalidad registral que exige la Ley 26.844.

✅ Checklist de liquidación para empleadas domésticas: mayo 2026

Antes de cerrar el recibo de tu empleada, verificá estos 3 puntos: