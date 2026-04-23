Confirman acción penal contra «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa por presunto lavado de activos en la AFA

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, confirmó que se inició una causa penal contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de activos. La investigación incluye a 26 personas físicas vinculadas al manejo de fondos de la entidad.

Simón explicó que el proceso comenzó tras detectar movimientos de dinero que podrían estar ligados a delitos económicos previos dentro de la AFA. Aseguró: “Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos”.

La hipótesis que investiga la Fiscalía sobre desvío de fondos y empresas vinculadas

La causa se centra en fondos que habrían sido desviados desde la AFA hacia empresas relacionadas con el entorno de Toviggino. El fiscal indicó que el dinero investigado tendría origen en «otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA y la apropiación indebida de tributos”.

El funcionario judicial detalló que la investigación analiza un esquema financiero complejo que involucra múltiples firmas. Según explicó, se trataría de entre 12 y 15 empresas vinculadas entre sí que operaban con facturación elevada y sin respaldo de servicios reales.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en Santiago del Estero.

Simón señaló que la maniobra incluía transferencias rápidas entre compañías del mismo grupo económico. Sostuvo: “En el requerimiento hemos descripto las tres o cuatro fases del lavado de activos. Los fondos venían a una empresa que facturaba y en 48 horas pasaba a otra, en lo que llamamos sociedades espejo”.

Empresas bajo la lupa: el caso Lindor y las triangulaciones detectadas

Como ejemplo, la investigación menciona el caso de una empresa creada recientemente. Según el fiscal, “una empresa llamada Lindor fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA”.

El funcionario también remarcó que en varios casos no se detectaron servicios concretos asociados a las facturas emitidas. “No había servicios efectivamente prestados”, afirmó, en referencia a los movimientos que forman parte del expediente.

La causa continúa en etapa de instrucción y busca determinar la responsabilidad de los involucrados en el circuito de fondos investigado.