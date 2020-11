Robaron un sobre con más de un millón y medio de pesos en Cutral Co

Un robo de una fuerte suma de dinero se produjo mientras los empleados comían en una parrilla en Cutral Co. El monto denunciado es de 1.700.000 pesos estaba en un sobre en el interior del camión frigorífico. Todavía no hay novedades aunque se investigan las imágenes captadas porque en el sector hay cámaras de seguridad.

Desde la policía se confirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 18 del viernes. El vehículo estaba estacionado en la calle Yrigoyen, entre Elordi y General Paz, en el barrio Centro Sur, en inmediaciones a una parrilla.

Los empleados que se desplazaban en el camión, se detuvieron a comer en el local y dejaron los elementos adentro. "Al salir notaron que les sacaron además del 1 millón 700 mil pesos, una campera y un celular", describió el comisario inspector Ariel Pereira.

En principio, se estima que la "alarma del camión estaba desactivada", mencionó.

A partir de la denuncia, el jefe policial indicó que el personal de la Brigada de Investigaciones lleva adelante las actuaciones y se analizan las cámaras de seguridad, tanto las urbanas como las de vecinos de la zona para intentar dar con el o los autores.

Los empleados son de Cipolletti y el dueño del vehículo es oriundo de Cutral Co y con residencia en el barrio Progreso. Hasta el momento no hay personas demoradas o detenidas por el hecho en el que no hubo personas heridas porque el vehículo estaba sin ocupantes al momento de perpetrarse el robo.