“Roca está creciendo pero falta inversión”

Metalúrgica Río Negro lleva más de treinta años abasteciendo al mercado regional en la fabricación de maquinaria para la actividad frutícola en los galpones.

Su titular, Raúl Beinaravicius, ya ronda los 80 años pero mantiene el espíritu emprendedor que le permitió, junto a sus hijos, sobrevivir en un ambiente cada vez más hostil por la economía propia del sector de la producción.

Beinaravicius recuerda exactamente cada paso que dio en sus comienzos y cómo fue evolucionando su empresa a través de los años.

“La empresa la inicié yo en 1985”, dice a Río Negro, y certifica el dato con un recorte de un aviso publicado en este mismo medio, el que se puede ver a través de un vidrio que recubre su escritorio de trabajo. El aviso se publicó el 2 de noviembre de 1985.

Y desde esa fecha hasta hoy, la firma pasó por todos lo avatares económicos de una Argentina que es una caja de sorpresas para los que desarrollan una actividad privada.

Raúl Beinaravicius, de Metalúrgica Río Negro.

Apenas se ingresa a las oficinas de Metalúrgica Río Negro llaman la atención unos tanques de acero inoxidable de tamaño considerable que están en pleno proceso de armado. Beinaravicius explica que son para productores de cerveza de la región, una demanda impensada para empresas locales hace algunos años atrás. “Lo que podemos hacer lo hacemos, ahora no podemos discriminar mucho porque no hay suficiente trabajo”, explica el empresario roquense.

“Siempre nos dedicamos a la fabricación de máquinas para los galpones de empaque, todo para fruta fresca. En invierno tomábamos cualquier otro tipo de trabajo, tenemos algunas empresas petroleras que nos traen algunos elementos para reparar, tenemos otros trabajos terminados que fueron a Añelo, hicimos contenedores con viviendas, con oficinas o comedor-dormitorio ya terminados”, cuenta Raúl.

El Valle nuestro es rico, tendría que andar mucho mejor que como está hoy".

“La fruta empieza a partir de septiembre-octubre y lo de petróleo va de febrero-marzo hasta agosto, ambas actividades se complementan, antes teníamos el año completo pero ahora no, no vienen trabajos grandes como antes que aparecían en un camión con el equipo arriba y había que trabajar día y noche para dejarlo listo cuanto antes”, explica el empresario.

-¿Y qué cambió?

-Primero que las empresas han achicado gastos por cómo está la economía, lo otro que pasó es que no podemos entrar en Neuquén porque hay una ley que protege la mano de obra local, entonces a nosotros nos dan poco y nada.

-¿La fruticultura aflojó mucho?

-Completamente, nosotros hemos movido un poco con la producción del norte con el limón, en Tucumán. A nivel local en temporada anterior hicimos bastante, no equipamiento completo pero sí partes de máquinas. Hay empacadores que compraron tecnología de último nivel en el exterior y trajeron lo justo y necesario, y el resto lo hemos hecho nosotros para completar la línea.

-¿Tienen toda esa capacidad de diseño?

-Sí, tengo una oficina técnica con dos personas que hacen la parte de diseño.

-¿Y cómo ve al Valle y a Roca en particular?

-El Valle nuestro es rico, tendría que andar mucho mejor que como está hoy. En cuanto a Roca veo que ha crecido bastante, pero le faltan cosas. Acá si no viene gente a invertir va a ser difícil que la ciudad pegue un salto de calidad, pero para eso hay que facilitar la llegada de empresas, no poner palos en la rueda o pretender cobrar antes de que se instalen.

-¿La instalación de la facultad suma?

-Eso es muy interesante porque se forman personas en muchas disciplinas, pero sigue faltando la rama técnica.

-¿Uds. no pueden preparar un empleado con el perfil que necesitan?

-Nosotros no somos escuela, si necesitamos personal ya tiene que venir formado con conocimiento previo. Se precisan años de estudio para formar un oficial.