Roca: más de 200 hectáreas afectada por el granizo que cayó tras la Navidad

Hasta el momento, la tormenta de esta madrugada dejó mucha agua y sólo un susto para miles de vecinos que cerca de las 5 de la madrugada se despertaron por los dos truenos que sacudieron a la ciudad. Pero en comparación, la que más tuvo efecto negativo fue la que cayó después de Navidad (27/12/20) que dejó con serios daños a más de 200 hectáreas.

Cerca de las 9 de la mañana de hoy (4/1) ni en la Secretaría de Fruticultura ni en la Cámara de Productores de Roca se habían reportado daños. "Creemos que sólo fue una tormenta fuerte de agua porque hasta el momento no se ha reportado daños por granizo. Si bien es muy temprano y muchos productores no viven en la chacra, es probable que no haya caído nada", dijo el subsecretario de Fruticultura de Río Negro, Pablo de Azevedo.

Pero la tormenta que sí dejó daños considerables fue la que cayó con posterioridad a la Navidad del 2020 y que afectó cuadros de peras y manzanas en una zona de J.J. Gómez, Huergo y Villa Regina.

El funcionario aclaró que la que se sintió con mayor fuerza fue en la zona de Roca y se calcula que -en total- fueron entre 150 y 200 hectáreas con un daño que rondó entre el 50 y el 80 por ciento.

"La tormenta (del 27 de diciembre) cayó con mucha intensidad en esa zona. Estimamos que las pérdidas fueron importantes. Algunos de estos productores no tenían seguro", dijo Azevedo, quien aclaró que todavía se están recibiendo los informes de daños por esa tormenta.

Estimó que otras cientos de hectáreas se vieron afectadas por daños menores ya que durante varios minutos cayó agua con piedra. Seguramente habrá que esperar algunos días más para evaluar cuál fue el daño en la fruta.

Con respecto a la de esta madrugada, dijo que la cantidad de agua caída fue notoria y que tal vez los truenos pudieron hacer pensar lo peor, pero por ahora, lo único que se sabe es que cayó mucha agua.

Daño mayor

Si bien todavía faltan los informes finales, para el presidente de la Cámara de Productores de Roca, Daniel Pérez, el daño en el monte frutal tras la tormenta del 27 de diciembre fue mucho mayor. "Hay chacras que fueron afectadas por el granizo de manera muy importante. En realidad el daño real se ve cuando la fruta va al galpón y se descarta por las marcas", dijo.

Explicó que ese fenómeno meteorológico afectó de manera gradual distintas chacras ubicada en esta zona.

Con respecto a la tormenta de esta madrugada, Pérez puntualizó que hasta el momento no se ha reportado daño. "Creemos que no cayó porque por lo general comienzan a circular fotos y videos por las redes sociales y hasta el momento no hemos recibido nada", remarcó.