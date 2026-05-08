Horóscopo semanal del lunes 11 al domingo 17 de mayo de 2026: qué dicen las predicciones

La semana que va del lunes 11 al domingo 17 de mayo de 2026 estará marcada por una transición energética importante. Comenzamos con la frescura y el optimismo de la Luna en Sagitario, pero rápidamente nos moveremos hacia la estructura de Capricornio y la innovación de Acuario hacia el fin de semana. Es una semana para pasar de la visión a la acción concreta.

Horóscopo del lunes 11 al domingo 17 de mayo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Foco: Carrera y ambición.

La semana empieza con mucha energía para planificar viajes o estudios, pero a partir del martes el universo te exigirá resultados. Es el momento de mostrar tu madurez ante jefes o figuras de autoridad. Hacia el fin de semana, los amigos serán tu mejor cable a tierra.

Día clave: Martes 12, para decisiones profesionales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Foco: Expansión de horizontes.

Sentirás un fuerte deseo de salir de la rutina. Si tienes trámites legales o académicos pendientes, esta es la semana para resolverlos con éxito. En el amor, buscas conexiones que no solo sean apasionadas, sino que también compartan tu visión de vida.

Día clave: Jueves 14, excelente para firmas y acuerdos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Foco: Transformación y vínculos.

Esta semana te invita a mirar debajo de la superficie. En tus relaciones, dejarás de lado lo superficial para buscar compromisos reales. Es un buen período para sanar deudas financieras o emocionales. El fin de semana te traerá una claridad mental renovada.

Día clave: Miércoles 13, para charlas profundas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Foco: Relaciones y socios.

El énfasis está puesto en el «otro». Si hay tensiones en la pareja o con socios, la energía de Capricornio a mitad de semana te ayudará a sentar bases sólidas y realistas. No temas poner límites; son necesarios para que el afecto fluya mejor.

Día clave: Viernes 15, ideal para la armonía en el hogar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Foco: Salud y eficiencia.

Es una semana para poner el cuerpo en movimiento y la agenda en orden. Te sentirás muy productivo en el trabajo, logrando sacar adelante tareas que venías postergando. Hacia el domingo, la Luna en tu signo opuesto pondrá el foco en el romance.

Día clave: Lunes 11, para arrancar con entusiasmo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Foco: Creatividad y goce.

Aprovecha los días centrales de la semana para darle forma a ese proyecto personal que tanto te entusiasma. En lo afectivo, estarás más pragmático: prefieres hechos antes que palabras bonitas. Los hijos o hermanos menores pueden requerir tu guía.

Día clave: Jueves 14, para la expresión creativa.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Foco: Hogar y estabilidad.

Sentirás la necesidad de fortalecer tus raíces. Es una semana excelente para mejoras en la casa, mudanzas o para resolver temas familiares que estaban pendientes. Te sentirás más seguro si tu entorno íntimo está en orden.

Día clave: Martes 12, para temas de vivienda.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Foco: Comunicación y aprendizaje.

Tu palabra tendrá mucho peso esta semana. Es un gran momento para vender ideas, negociar contratos o realizar cursos intensivos. Tu mente estará incisiva y no se te escapará ningún detalle. El fin de semana invita al descanso total.

Día clave: Miércoles 13, para negociaciones clave.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Foco: Finanzas y valores.

Empiezas la semana con la Luna en tu signo, dándote un impulso de vitalidad. Luego, el foco se traslada a cómo generas dinero. Es un buen momento para replantear tu presupuesto y buscar formas de capitalizar tus talentos naturales.

Día clave: Lunes 11, para brillar y liderar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Foco: Identidad y renovación.

Con la Luna transitando por tu signo a mitad de semana, te sentirás empoderado. Es tu momento para tomar las riendas de cualquier situación que parezca fuera de control. Tu magnetismo personal será serio pero irresistible.

Día clave: Miércoles 13 y Jueves 14, tus mejores días.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Foco: Introspección y cierre.

La mayor parte de la semana te pedirá un perfil bajo. Estás procesando mucha información interna antes de tu «renacimiento» el fin de semana, cuando la Luna ingrese en tu signo. Aprovecha para descansar y meditar tus próximos pasos.

Día clave: Sábado 16, cuando recuperas tu energía social.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Foco: Grupos y proyectos sociales.

Te sentirás muy conectado con tus amigos y con causas que van más allá de ti mismo. Es una semana para el networking y para buscar apoyo en personas con experiencia que compartan tus ideales. No camines solo, el éxito es colectivo.