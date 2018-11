Congreso de Veteranos de Guerra: fuerte reclamo por salud, educación y soberanía

“No podemos seguir permitiendo este atropello. Vamos a volver a marcar la historia argentina, nuevamente los veteranos de todo el país se levantaron a defender la Soberanía. Porque las políticas del gobierno defienden más los intereses del extranjero que los intereses nuestros”, agregó Pablos.

Pablo Giménez, miembro de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas de Roca, hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando en la cuestión de la salud y la dignificación de los veteranos, teniendo en cuenta que todos los sobrevivientes de Malvinas en la actualidad ronda los 55, 56 años.

“La gente no sabe que se están muriendo los veteranos, y los primeros que muriendo fueron olvidados. A nosotros nos tocó caminar cuesta arriba porque cuando volvimos de la guerra no tuvimos ningún reconocimiento, ni honor, ni gloria. Fuimos marginados, discriminados y muchas veces no tuvimos ni para comer”, explicó.

También recalcó que la resiliencia a través de la unión de todos los sobrevivientes de Malvinas fue lo que permitió seguir la lucha para la obtención de derechos que le han permitido mejorar su calidad de vida. También encontraron en las acciones solidarias una forma de seguir levantando la bandera argentina, cuestiones que serán abordabas en el congreso.

La cena de camaradería será el cierre del encuentro que se llevarás a cabo en las instalaciones de Bomberos Voluntario de la ciudad y contará con la presencia del intendente Martín Soria.