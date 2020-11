Rock en pandemia en Bariloche y con un batero de 7 años

Lo que empezó como un espacio de diversión y distensión entre un padre y un hijo de 7 años para olvidar la pandemia por coronavirus derivó en una banda de rock. Después de su primer single “Pensaba en vos”, el grupo Nameku se prepara para presentar este viernes “Siente los pasos”, con un videoclip.

“Nameku es un planeta del mundo de Dragon Ball. Lo acortamos, en realidad”, reconoció el guitarrista y líder de la banda, Maximiliano Diem.

“Las canciones surgieron en plena pandemia, cuando estábamos encerrados y aburridos. Y brotó la creación”, bromeó el joven de 30 años y añadió: “Empezamos con Toby, mi hijo de siete años, y después, sumamos a Nicolás Bivanco, el bajista de Pelusa en el Pupo que se enganchó con el proyecto”.

Reconocen su preferencia por el rock aunque aclaran que no se focalizan solo en ese género. “Somos amantes del rock nacional de la vieja época. Pero no nos encasillamos en nada y todo está apuntado a tocar en vivo. Eso es lo que queremos en realidad”, manifestó.

Durante un año y medio, Diem formó parte del grupo de rock infantil Blazh y experimentó los shows en escuelas primarias, secundarias, festivales y salas de teatro. “Era heavy metal. Algo alternativo. Se trataba de salir del estereotipo de música infantil. Me acuerdo que armábamos pequeños zombis con globos que poníamos en los parlantes. Los chicos quedaban fascinados”, señaló.

En el último tiempo, Diem decidió abandonar ese espacio para gestar un nuevo proyecto con canciones propias.

“Escribo las canciones y las pienso en vivo para que suenen poderosas y la gente mueva la patita. La melodía siempre antecede la letra. Por lo general, son letras positivas con un mensaje de tirar para adelante. No hablan de nada en concreto, es de libre interpretación. No me considero un poeta como Spinetta”, planteó el músico.

Un single puede generar más promoción. Con tanta tecnología, la gente escucha una canción y si le gusta sigue escuchando”. Maximiliano Diem, guitarrista y líder de la banda.

Con solo siete años, Tobías toca la batería en Nameku. “A los diez meses ya estaba sentado en una batería. Le compré una guitarra de juguete que luego cambié por una de verdad. Fue aprendiendo tanto que se la cambié dos veces más. Es muy bueno. El profesor de música le da la guitarra a él en la escuela”, describió su padre con orgullo.

Contó que al comienzo de la pandemia, comenzaron a ensayar a modo de juego. Incluso, le eligieron un nombre a la banda. “Tobías se sentó en la batería y me sorprendió porque toca muy bien. Tiene oído. Hace poco sacó un tema de Queen de oído. Yo nunca pude hacer eso. Es una esponja”, advirtió Diem.

Tobías tiene 7 años. Foto: gentileza Roll Producciones

Cuando vieron que el dúo funcionaba, convocaron a Bivanco. El grupo ensaya dos horas semanales pero además, cada uno practica en su casa.

“Con Toby, solo de vez en cuándo porque intento no sobrecargarlo”, comentó al tiempo que aclaró que todavía no es posible vivir de la música. Diem es mozo en un hotel céntrico; mientras que Bivanco es profesor de gimnasia.

“De a poco, apuntamos a hacernos conocidos y que la gente vea que hacemos un buen material”, señaló.

Respecto a la presentación de la nueva canción, “Siente los pasos”, la describieron como “super energética y motivacional”. “Es la lucha interna por salir adelante. El videoclip es sobre un atleta que corre y sufre una lesión pero aun así, puede recuperarse. En paralelo, muestra a la banda también”, comentó.