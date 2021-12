Rojo recordó el día que lo llamaron de River para «ganar todo»

Luego de su vuelta al fútbol argentino en Estudiantes, tanto Boca como River fueron a buscar a Marcos Rojo. El defensor eligió al Xeneize y no se olvidó del llamado del Millonario tras su primer título.

«Una persona me llamó y me dijo que vaya a River que iba a ganar todo. No ganó todo porque la Copa Argentina la ganamos nosotros», comentó con picardía.

En aquel momento surgió la versión de que el propio Marcelo Gallardo fue quién lo llamó para tentarlo. Rojo no aclaró si se refería al técnico pero es lo que se desprende de su declaración. «No sé, no lo voy a decir», dijo cuando le prguntaron si habló con el DT.

El zaguero contó que hubo un diálogo clave con los dirigentes antes de la final con Talleres. «Estuvo el Consejo anoche en el hotel, charlando con los capitanes, pidiendo que seamos unidos, que dentro de la cancha tenemos que ser como hermanos pase lo que pase afuera. Era un partido difícil y lo sacamos adelante», destacó.

Rojo aseguró que se siente referente del plantel. «Llegué al club y Román me lo hizo saber. Los compañeros me escuchan mucho, se apoyan en mí. Antes en la Selección con Masche y Leo era más fácil. Ahora hay que poner la cara y el pecho. Me siento muy cómodo en Boca, la estoy pasando muy bien», afirmó.