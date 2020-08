Rucci: “Hay condiciones para que paguen las paritarias y repunte la actividad”

El lento avance de las negociaciones entre YPF y el gremio de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa destapó la discusión sobre las paritarias y ahora el sindicato no solo pide que se adeude lo que resta del 2019 sino también busca que se abra una nueva mesa.

Marcelo Rucci, uno de los hombres de mayor peso dentro de las filas del sindicato petrolero que lidera Guillermo Pereyra, dialogó con Energía On sobre el presente de la industria, apuntó contra YPF por continuar con las guardias mínimas en los yacimientos de la Cuenca Neuquina y confirmó que las negociaciones están frenadas. Criticó al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y a todos los legisladores del partido “por no intervenir en las discusiones”.

P- ¿Pensaban que la negociación con YPF iba a durar tanto tiempo?

R- En principio nosotros nunca pensamos que nos íbamos a tener que sentar a discutir lo que propuso YPF que era quitar derechos a los trabajadores. Entendíamos que podíamos sentarnos hablar para lo que viniera. Hemos acompañado a todas las empresas con el tema del Covid, en no reclamar lo que nos debían de la paritaria 2019 y en no haber pedido aumento salarial en todo el 2020. Entendíamos que había una situación difícil con una pandemia. Acompañamos en todo y la mayoría de las operadoras ya comenzaron a subir, pero YPF todavía nos tiene a mucha gente en la casa.

P- ¿Las negociaciones están empantanadas?

R- En la última reunión que tuvimos nos dijeron que ellos no se podían mover de la propuesta que hicieron. Entonces no dan lugar a hablar de nada. Nosotros entendemos que el problema no son los trabajadores. El trabajador va, produce, está en el campo, trabaja y arriesga. Se produce en el yacimiento y se administra en un piso 32 en Puerto Madero, no es un problema de la gente, es un problema de las malas administraciones que hubo. Yo sé que esto tiene que ser de a poco, no es de la noche a la mañana, pero YPF quiere tapar su situación financiera con quitarle derecho a los trabajadores.

P- ¿Y cómo siguen para adelante ahora?

R- Nosotros nunca cerramos la puerta, hemos concurrido cada vez que nos llamaron, pero si ellos siguen en la tozudez de mechar un convenio de trabajo que ha costado tanto, no dan pie para empezar a charlar nada. Nosotros estamos esperando alguna propuesta de YPF para que suban la gente a trabajar y que empiecen a cumplir con lo que deben cumplir que son las inversiones y las concesiones. Por lo visto se han tomado su tiempo.

P- ¿Por qué ahora presionar con paritarias?

R- Porque nos deben un porcentaje del 2019 que fue acordado, firmado, homologado y no lo pagaron. Eso se tenía que pagar en abril. No lo pagaron y no lo reclamamos en su momento porque entendimos la situación, pero pasaron 5 meses y no hay noticias de reactivación. Pero aparte las condiciones están dadas, el precio del barril está más alto, supera al barril criollo, las ventas mejoraron, el plan gas es otra condición, los protocolos que ya se desarrollaron. Somos personal exceptuado. Otros gremios acordaron paritarias 2020 y nosotros estamos reclamando una cuota del año pasado.

P- Hoy los yacimientos operan igual que antes ¿Habrá lugar para todos los petroleros cuando se reactive?

R- Se ha hecho un esfuerzo muy grande de parte nuestra. Nosotros entendíamos en un momento que teníamos que cuidar la salud de los trabajadores porque estábamos ante una situación desconocida, es cierto que los yacimientos operan igual que antes, pero los trabajadores ya no dan más.

Por eso nosotros no vamos a firmar una extensión de las guardias mínimas, porque las condiciones están dadas de los protocolos y de más. Esos compañeros que quedaron trabajando tienen que ser reconocidos con que los otros vuelvan. De nuestra parte ya hicimos todo, ahora vemos que tienen que hacer una reacción de YPF.

P- ¿Qué le plantearon a YPF ustedes?

R- Nosotros hemos dicho que el convenio no lo vamos a tocar. Que podemos hablar de cómo podemos hacer para volver a la actividad, pero el convenio costó mucho para que los trabajadores tengan seguridad y condiciones. Hace no mucho tiempo tuvimos la pérdida de 8 compañeros en pocos meses. Entonces no vamos a ceder de nuestro convenio para que después tengamos que avisarles a las familias que tenemos un compañero menos porque algunos piensan que el convenio no funciona.

P- ¿Les parece que Provincia o Nación deberían manifestarse sobre esta situación?

R- No esperamos otra cosa, acá se están jugando muchos puestos de trabajo, por lo menos el gobierno de Neuquén que es la más interesada por el tema regalías y porque la actividad arranque. No sé por qué motivo no hay ni un solo funcionario del gobierno que se haya manifestado. Son cosas raras. Por lo menos del partido que gobierna no he visto un solo funcionario o el mismo gobernador que se involucren, convoquen a las partes o al menos que expresen el deseo de que se resuelva rápido. O ser parte de las negociaciones que hemos tenido muchas reuniones.

Se deberían involucrar porque son la parte más importante, no es un tema menor. Parece muy bien que otros gremios arreglen, pero se están olvidando de los trabajadores petroleros. Tendrán que preguntarle al gobernador o a los funcionarios porque no quieren hablar.