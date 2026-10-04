15° Expo Rural del Alto Valle: de años difíciles a un presente prometedor, la ganadería rionegrina muestra su recuperación y apuesta a crecer mucho más

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habla en la inauguración de la 15° Expo Rural del Alto Valle. Foto: Franco Urchipia.

La apertura oficial de la 15° Exposición Ganadera y de Invernada del Alto Valle estuvo atravesada por una idea central: la ganadería rionegrina logró dejar atrás algunos de los años más difíciles y hoy enfrenta una etapa de recuperación, inversión y crecimiento.

En el predio de la Sociedad Rural del Alto Valle, productores, cabañeros, representantes de distintas entidades rurales, autoridades provinciales y público compartieron una jornada que puso nuevamente a la actividad ganadera en el centro de la escena regional.

El presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, Baldomero Bassi, fue el encargado de abrir formalmente la exposición y repasó parte del trabajo que la entidad viene desarrollando, tanto en la representación de los productores como en la mejora de su infraestructura.

Entre los avances destacó la incorporación de la entidad al Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina, la recuperación de servicios para los productores y el regreso de las oficinas de Ganadería y Fauna al predio rural.

“Para el productor es muy importante poder tener todo centralizado en un solo lugar”, señaló Bassi, al valorar la posibilidad de concentrar distintos trámites y servicios en las instalaciones de la Rural.

Una exposición que crece junto con la actividad



Uno de los aspectos destacados por el dirigente rural fue la renovación de la infraestructura del predio. Después de más de cinco décadas, la entidad logró reemplazar los antiguos corrales de caldén por nuevas estructuras de caño petrolero.

El presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, Baldomero Bassi, deja oficialmente inaugurada la 15° Exposición Ganadera. Foto: Franco Urchipia.



“Este año pudimos recambiar todos esos corrales de más de cincuenta años de caldén a todo caño petrolero”, explicó Bassi, quien remarcó la satisfacción de haber podido completar una obra que venía siendo necesaria desde hacía tiempo.

También se concretó la modernización de la balanza y se encuentra en marcha un proceso de parquización del predio, que incluye la instalación de cañerías para riego por aspersión y un sistema de automatización.

A estos trabajos se suma el acompañamiento anunciado por el Gobierno provincial para resolver una de las dificultades que tiene actualmente el predio: la disponibilidad de agua. Durante el acto, Weretilneck comprometió la colaboración para la incorporación de una cisterna que permita disponer de una mayor reserva.

La Sociedad Rural también proyecta continuar con la construcción de un nuevo lavadero para camiones.

“Para nosotros es muy satisfactorio”, expresó Bassi al referirse al proceso de renovación de las instalaciones.

Más de 160 terneros de invernada



La exposición volvió a mostrar una importante participación de productores. Bassi destacó especialmente la presencia de más de 160 terneros de invernada, aportados por productores de diferentes zonas, entre ellos establecimientos de la Región Sur.

Paseo de campeones en el predio de la Sociedad Rural del Alto Valle. Foto: Franco Urchipia.



“Muchas gracias a aquellos productores, incluidos los de la Región Sur, que han venido de la zona de Valcheta. Muchas gracias por confiar en nosotros y esperemos que tengamos buenas ventas”, expresó.

También valoró la presencia de los cabañeros que año tras año llegan hasta el Alto Valle con reproductores, aportando genética y calidad a la muestra.

En ese punto, el presidente de la Rural fue contundente: “La genética es la piedra basal de cualquier desarrollo productivo”.

El razonamiento detrás de esa definición es directo: mejores reproductores permiten mejorar los rodeos, obtener mejores terneros y avanzar hacia animales con mejores características productivas.

“Si tenemos buena genética, tenemos buenos terneros, en consecuencia, buenos novillos. Y hoy el mundo pide carne y de buena calidad y está dispuesto a pagarla”, afirmó.

Para Bassi, el desafío pasa entonces por continuar mejorando los niveles productivos y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.

El desafío de volver a poblar la Región Sur



Durante su discurso, Bassi también puso la mirada sobre la situación de los productores de la Región Sur, que durante años estuvieron condicionados por la sequía.

Si bien reconoció que las lluvias registradas durante el último período generan mejores expectativas, advirtió que el sector todavía arrastra las consecuencias de muchos años de falta de agua.

“Tenemos que seguir trabajando para volver a repoblar los campos, tanto en animales como en personas”, sostuvo.

Ese proceso de recuperación constituye, según planteó, uno de los principales desafíos que tiene por delante la organización rural.

Quince años después, una ganadería diferente



El gobernador Alberto Weretilneck tomó como punto de partida los quince años de la exposición para dimensionar cuánto cambió la actividad ganadera provincial.

El gobernador llegó al predio más temprano y se adelantó el discurso de inauguración por una cuestión de agenda. Foto: Franco Urchipía.



Recordó que la muestra nació en 2002, en uno de los momentos más críticos de la ganadería rionegrina, después de una prolongada sequía que había provocado una fuerte caída del stock.

Según repasó, en aquel momento la provincia había perdido aproximadamente la mitad de su stock bovino y más de las dos terceras partes del stock ovino, producto de la sequía y el impacto del volcán.

En ese contexto, la decisión de poner en marcha una exposición ganadera en el Alto Valle representó una apuesta a futuro.

“Hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener decisión y no hay que quedarse rendido”, sostuvo el gobernador.

Y resumió el espíritu de aquellos productores que decidieron mostrar sus animales aun en un contexto adverso: “Tuvieron la valentía de decir: no, vamos a mostrar lo que tenemos”.

“La única explicación que hay para esta recuperación de la ganadería en Río Negro son dos cosas: mujeres y hombres que producen, que se comprometen y que todos los años tratan de ser mejores”. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Para Weretilneck, detrás de aquella decisión aparece una característica esencial del sector: la pasión por producir.

“La única explicación que hay son dos cosas: mujeres y hombres que producen, que se comprometen y que todos los años tratan de ser mejores”, afirmó.

$6.500 millones de inversión



El gobernador también aportó números que permiten dimensionar el movimiento generado por las exposiciones rurales de la provincia durante esta temporada.

La venta de animales en la 15° Expo del Alto Valle incluye más de 100 ejemplares de invernada. Foto: Franco Urchipia.



Según detalló, en las distintas muestras se vendieron 537 animales, con un nivel de colocación del 95% de los ejemplares destinados a venta y porcentajes que llegaron al 97% en algunas sociedades rurales y al 100% en otras.

Pero Weretilneck pidió no mirar esos números solamente como ventas. “No hablemos de venta. Hablemos de inversión”, planteó.

En ese sentido, indicó que las exposiciones rurales habían generado inversiones por alrededor de 4.300 millones de pesos, a lo que se sumaron otros 2.000 millones de pesos correspondientes a dos cabañas que realizaron remates individuales, entre ellas La Laguna, de Julián Lavayén; y la venta realizada por cabañas Don Juan, de Federico Gilardi y El Tigre, de Walter Ilgner.

De esta manera, estimó que la inversión vinculada a la ganadería rionegrina durante esta temporada de primavera alcanzó aproximadamente 6.500 millones de pesos.

“Cuando uno habla de inversión, habla de confianza. Cuando uno habla de inversión, habla de expectativas y cuando uno habla de inversión, habla de esperanza”, afirmó.

Casi 700.000 cabezas y una tasa de preñez del 62%



Weretilneck vinculó esta evolución con el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos años a partir del Plan Ganadero provincial, al que definió como un acuerdo público-privado que establece los principales ejes para el desarrollo ganadero y agrícola.

Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en el acto de inauguración de la 15° Expo Rural del Alto Valle. Foto: Franco Urchipia.



Según los datos expuestos durante el acto, Río Negro cuenta actualmente con casi 700.000 cabezas, una faena anual de alrededor de 170.000 animales y una tasa de preñez del 62%, diez puntos por encima de los niveles anteriores mencionados por el gobernador.

La genética también ocupó un lugar central en su análisis. Weretilneck destacó los resultados obtenidos por las cabañas rionegrinas en las principales exposiciones y sostuvo que la provincia cuenta actualmente con una genética de referencia dentro de la Patagonia.

El crecimiento de los rodeos y la mejora genética, sumados a una mayor eficiencia productiva, explican para el gobernador el nivel de inversión que actualmente registra la actividad.

El alimento, el principal desafío



Sin embargo, el crecimiento también plantea nuevos problemas. Para Weretilneck, uno de los principales límites que enfrenta actualmente la ganadería provincial es la disponibilidad de alimento a costos competitivos.

Dirigentes rurales acompañando la 15° Expo Rural del Alto Valle. De izquierda a derecha: Juani Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel; Martín Echave, presidente de la Sociedad Rural de San Antonio Oeste; Gonzalo Guanes, presidente de la Sociedad Rural de General Conesa y Héctor Zamboraín, presidente de la Sociedad Rural de Maquinchao. Foto: Franco Urchipia.



“La debilidad que tenemos hoy fundamentalmente son los alimentos”, afirmó.

La provincia cuenta actualmente con unas 28.000 hectáreas de maíz y alrededor de 50.000 hectáreas de alfalfa y verdeos, pero el objetivo planteado es incorporar otras 10.000 hectáreas a la producción.

El gobernador sostuvo que alcanzar ese objetivo permitiría generar unas 103.000 toneladas adicionales, reduciendo la necesidad de comprar alimento fuera de la provincia.

Según los números presentados durante el discurso, esa producción permitiría evitar el envío de aproximadamente 22 millones de dólares fuera de Río Negro destinados a la compra de alimentos para terminar los animales.

“El desafío es precisamente éste: las 10.000 hectáreas”, remarcó.

Riego, financiamiento y maquinaria



La estrategia oficial apunta a que el crecimiento ganadero esté acompañado por una expansión de la superficie productiva bajo riego.

El gobernador Weretilneck y el ministro Carlos Banacloy junto a dirigentes rurales entre los corrales de la Sociedad Rural del Alto Valle. Foto: Franco Urchipia.



En ese marco, Weretilneck mencionó diferentes proyectos y obras vinculadas con el desarrollo de nuevas superficies productivas, además de líneas de financiamiento.

Indicó que actualmente existen 10.000 millones de pesos provenientes del Consejo Federal de Inversiones y del Banco destinados a obras vinculadas con emparejamiento y sistemas de riego, mientras que otros 3.000 millones de pesos están destinados a maquinaria mediante el sistema PAR.

La meta planteada es ambiciosa: avanzar durante los próximos dos años en la incorporación de 100.000 hectáreas bajo riego, con la expectativa de consolidar el desarrollo agrícola y ganadero provincial.

“Si nosotros nos ponemos como objetivo en los próximos dos años poner estas 100.000 hectáreas bajo riego, yo creo que ahí definitivamente logramos el desarrollo pleno de la ganadería y la agricultura en la provincia”, sostuvo Weretilneck.

Sanidad y recuperación ovina



El discurso también incluyó referencias a la producción ovina y a los problemas sanitarios que afectan a la Región Sur.

Weretilneck destacó el trabajo realizado frente a los focos de sarna y señaló que durante el año anterior se habían registrado alrededor de 60 brotes, mientras que actualmente el desafío es reducirlos hasta lograr la eliminación de la enfermedad.

El objetivo planteado es que entre 2026 y 2027 la provincia pueda erradicar la sarna, con el propósito de mejorar los niveles productivos y, especialmente, la calidad de la lana y los precios obtenidos por los productores.

También anunció la incorporación de nuevos vehículos para las direcciones de Ganadería y Fauna, destinados especialmente al trabajo territorial en la Región Sur.

Una ganadería que volvió a mirar hacia adelante



El cierre de la apertura tuvo un denominador común: la valoración del esfuerzo realizado por productores, cabañeros y entidades rurales y la necesidad de aprovechar el actual escenario para consolidar el crecimiento.

Weretilneck destacó el recorrido de las exposiciones rurales realizadas durante la temporada y señaló que cada una permitió mostrar la capacidad productiva de la provincia.

“No hay palabras para explicarlo”, expresó al referirse a la responsabilidad, firmeza, pasión y seriedad con la que los productores llevan adelante su actividad.

“Lo menos que podemos hacer es acompañar. Lo máximo es hacer las cosas que nuestra agricultura y nuestra ganadería necesitan”. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Y resumió el rol que debe asumir el Estado frente a ese esfuerzo: “Lo menos que podemos hacer es acompañar. Lo máximo es hacer las cosas que nuestra agricultura y nuestra ganadería necesitan”.

Bassi, por su parte, cerró su intervención con un pedido concreto: que los productores puedan vender sus animales a buenos valores y que los cabañeros logren colocar su genética.

La 15° Exposición Ganadera y de Invernada del Alto Valle volvió así a cumplir una función que va mucho más allá de la muestra de animales. Es un espacio donde se encuentran la producción, la genética, la inversión y el intercambio entre productores, pero también una vidriera para mostrar el proceso de recuperación de una actividad que, después de atravesar años de sequía y fuertes pérdidas, vuelve a proyectarse con expectativas de crecimiento.

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