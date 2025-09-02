Acá están los precios del remate virtual de la Cooperativa de Patagones y Viedma realizado hoy 2 de septiembre
La Cooperativa de Patagones y Viedma subastó 1.300 animales distribuidos en 57 lotes de distintos establecimientos de Viedma, Patagones, Guardia Mitre, Stroeder y Villalonga.
La Cooperativa de Patagones y Viedma realizó hoy su remate virtual de hacienda con una oferta de 1.300 animales, en campos de Viedma, Guardia Mitre, Stroeder, Villalonga y Carmen de Patagones.
El plazo de pago establecido fue de 30, 60 y 90 días según el lote subastado.
En cuanto a los valores obtenidos para machos el tope fue de $4.750 para un lote de 13 terneros de 160 kg. promedio, del establecimiento Rancho Alegre.
En hembras, el valor máximo fue para un lote de terneras de 210 kg. promedio que obtuvo $4.450 kg. por kilo.
Mirá el detalle de los precios obtenidos según categoría y kilos promedio:
