Río Colorado abre el calendario de Exposiciones Rurales en Río Negro

Cuando aún restan realizar algunos remates de hacienda en la región, las sociedades rurales se preparan con todo su potencial para celebrar uno de los eventos más esperados del año: las exposiciones rurales.

En Río Negro se celebran todos los años cinco eventos de este tipo, donde los ganaderos pueden tener acceso a genética de calidad a través de los remates que se realizan en cada una de ellas, pero además es una oportunidad incomparable para que las familias puedan conocer de primera mano toda la actividad que se realiza en los campos de la región.

Río Colorado será la encargada de abrir el calendario de exposiciones rurales en Río Negro, ya que del 4 al 7 de septiembre celebrará la 48° Expo Ganadera, Comercial e Industrial. Reproductores y vientres Angus y Hereford, criados en el sur y norte de la Patagonia estarán presenten en el predio de la Sociedad Rural en Ruta 22 para vivir un fin de semana a puro campo.

Las expo rurales tienen un gran atractivo para la gente que no tiene acceso a las actividades de campo habitualmente.



Allí se podrá encontrar implementos agrícolas, maquinaria para el quehacer del campo, representantes de automotrices, servicios, música y danza, gastronomía. Acompañarán las consignatarias Prieto y Vita SRL, Ganaderos de Río Negro y La Pampa Cooperativa Limitada y la firma Otermin y Massini S.A. La entrada es libre y gratuita.

La próxima cita será del 11 al 14 de septiembre en el predio rural de Patagones, camino a la baliza Km 0.1, donde tendrá lugar la 13º Exposición Nacional Patagónica de Hereford en el marco de la 29º Expo Rural de la Comarca Patagones – Viedma.

Las actividades previstas son las siguientes:

Jueves 11 – Ingreso de animales y Admisión

Viernes 12 – Admisión hasta las 10.00 AM

-18.00 hs Charla a cargo de Darío Colombatto “Un nuevo amanecer en la ganadería argentina, nutrición de toda la cancha”

-18.00 hs Charla a cargo de Darío Colombatto “Un nuevo amanecer en la ganadería argentina, nutrición de toda la cancha” Sábado 13

-9.00 hs Jura de Ovinos, Jura de hembras Angus, Jura de Toros PC, Jura de Angus PP

-11.30 hs Presentación y muestra de raza Limangus

-14.00 hs Jura hembra Hereford, Jura macho PR, Jura Hereford PP

-15.00 hs Venta de aves

-9.00 hs Jura de Ovinos, Jura de hembras Angus, Jura de Toros PC, Jura de Angus PP -11.30 hs Presentación y muestra de raza Limangus -14.00 hs Jura hembra Hereford, Jura macho PR, Jura Hereford PP -15.00 hs Venta de aves Domingo 14

-10.00 hs Acto inaugural

-12.00 hs Almuerzo y entrega de premios

-14.30 hs Ventas

Expo de Conesa



Del 18 al 21 de septiembre será el turno de la 36 Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de primavera y la 12 Exposición Nacional Patagónica de Angus, en General Conesa.

En ese marco se celebrará la Noche de Corderos Patagónicos el viernes 19 de septiembre a las 21:30 y una charla motivacional “Actitud y Motivación en Equipo” con el MV Ignacio M. Berengua.

La Expo de Choele Choel será del 24 al 28 de septiembre en el predio a la vera de la Ruta 22, con remate de hacienda a cargo de LM Consignataria.

Por último el cierre del calendario llega con la 14° Expo Ganadera y Feria de Invernada en General Roca, del 3 al 5 de octubre, en el predio de la Sociedad Rural del Alto Valle en Paso Córdoba.