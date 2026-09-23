Alerta roja por lluvias en la cordillera: entre el alivio hídrico para el campo y los inconvenientes que puede generar en los caminos rurales y las pariciones

La región cordillerana se encuentra bajo una advertencia meteorológica de máxima categoría. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta roja que anticipa precipitaciones persistentes e intensas, con valores que podrían superar los 150 mm en sectores puntuales.

En Neuquén las áreas donde se elevó el alerta a nivel rojo son: la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos. Allí también rige una alerta amarilla por viento con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para una región caracterizada por su aridez y la recurrente escasez de agua, un evento de esta magnitud despierta sentimientos encontrados en el sector productivo: la satisfacción por la recarga de las reservas hídricas y la preocupación por los daños colaterales.

En el semiárido patagónico, la lluvia nunca es rechazada. Es el motor que garantiza las pasturas de la temporada y el llenado de los acuíferos. Sin embargo, la intensidad pronosticada para este evento transforma el beneficio en un desafío logístico y ambiental. Cecilia de Larminat, presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, explica que cuando el agua cae con fuerza en un período tan corto, la capacidad del ecosistema para procesarla se ve desbordada, pasando de ser un alivio a una potencial amenaza para la infraestructura rural.

Estado de los suelos



Uno de los puntos señalados por De Larminat es el estado de los suelos. La cobertura vegetal actúa como un amortiguador natural; sin ella, el impacto de la lluvia desestructura la superficie. El efecto torrencial de este fenómeno puede afectar de diversas maneras, entre ellas:

La cobertura del suelo puede ayudar a fijar el agua caída y que no haya arrastre de la capa productiva generando más erosión.



• Suelos degradados: En zonas donde el sobrepastoreo ha dejado la tierra desnuda, el riesgo de erosión hídrica es extremo.

• Pérdida de capa fértil: El agua no infiltra, sino que corre superficialmente arrastrando la capa de nutrientes del suelo.

• Cárcavas y caminos: La formación de zanjas profundas o cárcavas no solo inutiliza campos, sino que afecta la red de caminos vecinales, dejando a los productores aislados.

• Lluvia sobre nieve: Este fenómeno es particularmente peligroso. La lluvia cálida sobre el manto de nieve acumulado acelera el deshielo de forma repentina, multiplicando el caudal de los arroyos y saturando los suelos de manera rápida.

El momento crítico de las pariciones



Quizás la mayor preocupación para el productor ganadero en este momento es el calendario biológico. Septiembre y octubre son meses claves para la parición de bovinos, ovinos y caprinos en la provincia.

Los animales más vulnerables deben quedar a resguardo frente a un temporal que puede afectarlos en su condición física.



La vulnerabilidad de un cordero o ternero recién nacido es muy grande frente a la tríada letal: mojadura, frío y viento. Un animal que nace en medio de un temporal tiene pocas probabilidades de supervivencia si no cuenta con reparo adecuado.

De Larminat remarca que la diferencia fundamental radica en el estado nutricional de la madre. Una hacienda fuerte y bien alimentada produce alimento de calidad y tiene la energía necesaria para proteger a su cría, mientras que los animales flacos o debilitados por un invierno duro pueden abandonar a sus crías ante la inclemencia climática.

Comportamiento de las cuencas



La geografía neuquina ofrece dos respuestas muy distintas ante estos eventos:

Ganadería en la Patagonia. Rige una alerta roja por lluvias fuertes en la zona cordillerana.



• Cuenca del Río Limay: Gracias a la presencia de grandes lagos naturales y una mayor cobertura boscosa, la cuenca funciona como una «esponja». El agua es retenida y filtrada, lo que permite una regulación más estable y menos violenta de los caudales.

• Cuenca del Río Neuquén: Es una cuenca de respuesta rápida y carácter torrencial. Al poseer suelos más desnudos y menos lagos reguladores, las lluvias intensas se traducen casi inmediatamente en aluviones de agua y barro que bajan desde la cordillera, aumentando el riesgo de crecidas repentinas y daños en las zonas bajas.

Prevención y precauciones



Ante la vigencia de la alerta, se recomienda a los productores de la provincia tomar medidas preventivas para minimizar los inconvenientes frente a este fenómeno climático:

Acción Preventiva Descripción Movimiento de hacienda Trasladar a los animales, especialmente a las madres paridas o por parir, a zonas altas y con reparo natural o artificial. Revisión de drenajes Limpiar canales, alcantarillas y acequias para evitar desbordes que afecten las viviendas o galpones. Suplementación En la medida de lo posible, proveer forraje adicional a los animales más débiles para mejorar su respuesta metabólica al frío. Acopio de insumos Asegurar stock de leña, alimentos y medicamentos básicos ante la posibilidad de cortes de caminos por aludes o anegamientos.

El sector permanece en vigilancia constante, esperando que el agua, aunque abundante, deje más beneficios que cicatrices en el territorio neuquino.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.