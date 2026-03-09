Alivio para el campo: las lluvias de marzo 2026 consolidan un escenario favorable para la ganadería en Río Negro

Alivio para el campo: las lluvias de marzo consolidan un escenario favorable para la ganadería en Río Negro.-

El panorama climático para el sudeste de la región pampeana y la estepa rionegrina ha dado un giro alentador en el arranque de marzo 2026. Luego de un verano marcado por la volatilidad y la falta de agua en áreas clave de Buenos Aires, las recientes correcciones pluviales han logrado afianzarse en el este de Río Negro.

Según el último informe de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA), proporcionado por autoridades de la Sociedad Rural de Conesa a Diario RÍO NEGRO, la configuración de presión actual, aunque anómala para otras zonas, resulta favorable para la provincia de Río Negro, permitiendo una recarga crítica de los perfiles de suelo justo antes del cambio de estación.

Reservas hídricas en alza: el sustento para el inicio del otoño 2026

A diferencia de lo ocurrido en el centro-sudeste bonaerense —donde la persistencia de sistemas de alta presión mantuvo condiciones de sequía—, la franja este de Río Negro ingresa a marzo 2026 en una posición aliviada.

Recuperación pluvial : las lluvias observadas entre el lunes y martes pasado afianzaron una tendencia de mejora que comenzó a finales de febrero 2026 .

: las lluvias observadas entre el lunes y martes pasado afianzaron una tendencia de mejora que comenzó a finales de . Perspectivas para marzo 2026 : se espera que, si se concretan nuevas precipitaciones en la segunda quincena, las reservas de agua se consoliden definitivamente.

: se espera que, si se concretan nuevas precipitaciones en la segunda quincena, las reservas de agua se consoliden definitivamente. Acumulados clave: lo que no llovió en gran parte del verano comenzaría a sumarse en esta primera etapa del otoño, proporcionando un respaldo hídrico inmejorable para la actividad ganadera.

Pasturas y clima: ¿qué esperar para abril 2026?

El informe, brindado por la Sociedad Rural de Conesa a Diario RÍO NEGRO, destaca que no hay indicios de que el frío intenso llegue de forma temprana, lo que, sumado a la humedad, favorece el crecimiento de la oferta forrajera.

Evolución de lluvias : para abril 2026 , se prevé que las precipitaciones evolucionen hacia valores normales, situándose algo por encima de los 30 milímetros según la zona.

: para , se prevé que las evolucionen hacia valores normales, situándose algo por encima de los 30 milímetros según la zona. Desarrollo ganadero : esta combinación de temperaturas moderadas y humedad asegura un mejor desarrollo de las pasturas naturales, permitiendo que el productor encare el próximo trimestre con mayor previsibilidad.

: esta combinación de temperaturas moderadas y humedad asegura un mejor desarrollo de las pasturas naturales, permitiendo que el productor encare el próximo trimestre con mayor previsibilidad. Contraste regional: mientras el NEA y el Chaco sufren mínimos pluviales extremos, el sur y el oeste han logrado acopiar agua suficiente para dar respuesta a la demanda de los sistemas productivos.

Un respiro tras la volatilidad del verano 2026

El comportamiento del clima en 2026 ha sido marcadamente heterogéneo. El corrimiento de los bloqueos anticiclónicos fue menos eficiente de lo habitual, lo que generó que muchas zonas núcleo recibieran agua de forma tardía, afectando los rendimientos agrícolas.

Sin embargo, para la ganadería rionegrina, este retraso y la posterior activación de los sistemas frontales hacia el sur han terminado por ajustar las variables de forma satisfactoria para el desarrollo de la actividad.