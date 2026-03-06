¿Qué se espera del clima para el otoño en la Patagonia?: un importante cambio afectará a Río Negro y Neuquén

Se dieron a conocer las previsiones meteorológicas oficiales para este otoño, que en la Patagonia traerá consigo anomalías. El mismo abarca los meses de marzo, abril y mayo, y tiene como característica el fin de La Niña.

Los otoños patagónicos se caracterizan por ser los más fríos de Argentina. En condiciones normales, las temperaturas medias en el trimestre marzo-abril-mayo en los valles del río Negro se ubican entre 14°C y 16°C, mientras que en la cordillera rionegrina oscilan entre los 8°C y 10°C.

En la ciudad de Neuquén y alrededores, se observan durante los otoños temperaturas medias de entre 12°C y 14°C. A medida que nos trasladamos hacia el oeste provincial, estas descienden a rangos de entre 8°C y 10°C (al sur) y de 10°C a 12°C (al centro y norte).

En cuanto a precipitaciones otoñales, las diferencias son marcadas entre las regiones de ambas provincias, aunque no tanto como en invierno. En promedio, las lluvias y nevadas son de al menos 100 milímetros en los extremos oeste de Río Negro y de Neuquén en otoños normales, pudiendo superar los 150 milímetros. En la capital neuquina y en el Alto Valle y Valle Medio del río Negro el rango de precipitaciones medias entre marzo y mayo es amplio: pueden quedar por debajo de 50 milímetros, pero también acercarse a los 100 milímetros en condiciones normales.

Otoño en Río Negro y Neuquén: qué puede esperarse

Presentados los valores de temperaturas y precipitaciones otoñales normales en el sur argentino, ahora cabe preguntarse: ¿qué pasará este otoño? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico climático trimestral, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2026, y se prevén anomalías .

En las provincias de Río Negro y Neuquén se prevé un otoño normal o más cálido que lo habitual, con una probabilidad de ocurrencia de entre 40% y 45%. Esto aplica a todo el territorio norpatagónico: desde la cordillera de los Andes hasta la costa atlántica, pasando por los valles de los ríos Negro, Limay, Neuquén y Colorado.

Proyección de temperaturas para el otoño en la Patagonia y el resto del país. Fuente: SMN.

En cuanto a precipitaciones, no se prevén grandes desvíos este otoño. Según el SMN, para todo el territorio de la provincia de Río Negro se esperan acumulados normales entre marzo y mayo: las lluvias y nevadas, en conjunto, serían similares al promedio histórico (1991-2020).

Lo mismo se prevé para la gran mayoría de la provincia de Neuquén, con excepción del extremo norte provincial, donde la categoría más probable para este otoño es que las precipitaciones sean normales o inferiores al promedio.

Proyección de precipitaciones para el otoño en la Patagonia y el resto del país. Fuente: SMN.

En virtud de estas previsiones, es posible imaginar un otoño sin grandes sequías ni acumulados de precipitaciones. Es un dato relevante para quienes realizan ganadería en secano, que vienen de afrontar un verano con escasas lluvias y mucha evapotranspiración. Además, de cara al invierno, es un elemento que ilusiona a las localidades cordilleranas con centros de esquí.

En cuanto a las temperaturas, se espera en toda la Norpatagonia un otoño normal o menos frío que lo habitual. El SMN prevé un escenario de temperaturas no muy alejadas del promedio 1991-2020 para el trimestre marzo-abril-mayo en la ciudad de Neuquén y alrededores, en todos los valles irrigados del río Negro y en las localidades cordilleranas.

Lo mismo se espera para la provincia de Chubut: precipitaciones normales y temperaturas normales o superiores que las normales.

El otoño trae un cambio que afecta a Río Negro y Neuquén

Con el final del verano y el comienzo del otoño, se confirmó un cambio fundamental en mapa meteorológico mundial: La Niña llegó a su fin, dando paso a una fase neutral. Las anomalías de la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial se debilitaron y solo se mantuvo

más fría que lo normal en una pequeña región alrededor de 150°O. TSM más cálidas se observaron cerca de la costa sudamericana y al oeste de la línea de fecha.», indicó el SMN. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre marzo-abril-mayo 2026 las probabilidades muestran un 90% de chances de transición a condiciones neutrales.

Es un cambio fundamental: La Niña tiene un impacto directo en la Norpatagonia, particularmente reduciendo las precipitaciones y, en ocasiones, provocando sequías, tal y como sucedió este verano. Esto se aprecia en el mapa siguiente, donde con naranja se colorean las regiones con precipitaciones escasas por La Niña, y con turquesa aquellas con más precipitaciones. En cuanto a temperaturas, el efecto de La Niña no es de consideración sobre la Norpatagonia.

Pero lo novedoso es que se espera que para el invierno El Niño pase a ser más probable que La Niña, e incluso la categoría más probable para el último trimestre, superando a la de condiciones neutrales. Esto se puede observar en el gráfico de barras de arriba. En el mapa siguiente, los efectos de El Niño a nivel global, incluyendo a la Patagonia.

Es una buena noticia para la cordillera de Río Negro y Neuquén: es menos probable un segundo semestre seco. Habrá que seguir de cerca estos modelos para ver si estas tendencias se confirman, para el bien de los campos, ríos y ciudades de la Patagonia.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.