Apertura total de Japón para la carne bovina de Argentina: tras más de 20 años, «un acuerdo histórico», anunció Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la reapertura de las exportaciones de carne bovina a Japón luego de 20 años. «Un acuerdo histórico», sostuvo el funcionario.

El titular de Hacienda precisó que se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso del producto alimenticio proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación, es decir, se amplió más allá de la Patagonia.

Japón amplió su importación de carne bovina argentina

En su red social X, el ministro señaló que se trata de un acuerdo alcanzado luego de las negociaciones «iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país». Remarcó que Japón importa de todo el mundo «carne bovina de alta calidad por más de US$3.000 millones anuales”.

“Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”, destacó el funcionario. Además, sostuvo que esta reapertura «reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”.

“Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”, expresó Caputo.

DESPUÉS DE 20 AÑOS, JAPÓN ABRE SU MERCADO A LA CARNE BOVINA ARGENTINA Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país. Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación. Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones anuales. Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario. Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país. 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 30, 2026

Reapertura para exportar a Japón más allá de la carne desde la Patagonia

Por su parte, el canciller, Pablo Quirno, subrayó: «Solo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados: cítricos, ovinos en pie, carne aviar, carne porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros, lácteos, entre otros», mencionó.

«A esto se suma que hoy acordamos con Japón los requisitos zoosanitarios que permitirán exportar carne y subproductos bovinos procedentes de la zona libre de aftosa con vacunación de Argentina, ampliando así la autorización actual limitada a la Patagonia», dijo el funcionario a través de sus redes sociales.