Lo imputaron por robar con un cuchillo y amenazar a un adolescente de 15 años en San Martín de los Andes

Un hombre fue imputado por el robo a una despensa de San Martín de los Andes en el que, según la acusación, amenazó con un cuchillo a un adolescente de 15 años. El Ministerio Público Fiscal pidió que permanezca detenido durante dos meses, pero el juez de Garantías Lisandro Borgonovo dispuso prisión preventiva por una semana.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2026, cerca de las 22:20. La Fiscalía atribuyó al acusado, el delito de “robo agravado por el uso de arma”, en calidad de autor.

Cómo fue el robo

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el hombre ingresó al comercio cuando no había clientes y abordó al adolescente que se encontraba allí. Luego habría extraído un cuchillo de entre sus prendas y amenazado al menor.

Según la Fiscalía, sustrajo varias bebidas, $100.000 en efectivo y llaves antes de escapar del lugar.

Cerca de una hora y media después, personal del Comando Radioeléctrico lo demoró en la vía pública. Al momento de la aprehensión llevaba dos de las botellas que habían sido denunciadas como sustraídas, prendas que serían las utilizadas durante el robo y dos armas blancas.

Qué pidió la Fiscalía

Durante la audiencia, la asistente letrada Lucila Maggiora solicitó dos meses de prisión preventiva. Fundamentó el pedido en el “riesgo de entorpecimiento de la investigación”, el peligro para la integridad de la víctima y también el riesgo de fuga.

La representante del MPF vinculó este último punto con la expectativa de pena, la falta de arraigo y la existencia de antecedentes penales. Además, pidió que el plazo de investigación penal preparatoria fuera de dos meses para completar distintas medidas de prueba.

Entre las diligencias pendientes se encuentra la declaración del adolescente, víctima del hecho, mediante Cámara Gesell.

La resolución judicial

El juez Borgonovo tuvo por formulados los cargos y estableció en dos meses el plazo de investigación. También consideró acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

Sin embargo, resolvió establecer una prisión preventiva de una semana, por un plazo menor al solicitado por la acusación.

La investigación continuará durante los próximos dos meses con las medidas de prueba pendientes, entre ellas la entrevista en Cámara Gesell al adolescente.