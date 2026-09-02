Las exportaciones de carne argentina marcaron un récord en 10 años: acumularon USD 3.464 millones hasta julio 2026

Las exportaciones de proteínas animales superaron un récord tras acumular USD 3.464 millones entre enero y julio de 2026. Se trata del valor más alto en una década para ese periodo. El nuevo resultado consolida de esta manera una tendencia de crecimiento sostenido que abarca la venta de carnes bovina, porcina, aviar, caprina, equina y ovina, junto con todos sus subproductos.

La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), resaltó que el desempeño acumulado implica un alza del 35% en valor respecto al mismo período de 2025. En el informe compartido aclaró que el complejo bovino lideró el crecimiento en términos absolutos con un avance del 37% interanual, mientras que el porcino registró el salto más pronunciado (111%) y el ovino creció un 87%.

Exportación de carne bovina: las cifras

La carne vacuna concentró el mayor porcentaje de exportaciones. Durante los primeros siete meses del año acumuló USD 2.768 millones y sumó unas 403.100 toneladas peso producto, según el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). En comparación al mismo periodo pero del 2025, el volumen creció un 6,7% y el valor un 41,8%.

El Consorcio agregó que el precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en julio se ubicó en USD 7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del registro de julio de 2025.

El pico de USD 7.300 por tonelada alcanzado en mayo de este año representa el nivel más alto desde que los precios tocaron un piso de USD 3.740 a mediados de 2024.

Los principales compradores de carne argentina

El mismo informe compartido por el sitio Infobae destaca que entre los principales compradores de carne argentina aparecen China y Estados Unidos.

El país asiático se ganó el primer lugar por absorber el 59,8% del volumen acumulado entre enero y julio de 2026. Según se detalló, en julio se enviaron 21.000 toneladas de carne deshuesada por USD 126,3 millones y 16.500 toneladas de cortes con hueso por 46,3 millones de dólares. El precio medio de la carne sin hueso con destino a China se situó en torno a los USD 6.010 por tonelada, por encima del máximo previo de USD 5.900 registrado en mayo de 2022.

En tanto, Estados Unidos se ganó el segundo puesto ya que la compra de carnes vacunas aumentó tras la ampliación del cupo libre de aranceles. En los primeros siete meses, Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna al mercado estadounidense, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025, esto se traduce en un incremento del 202,6%.

Frente a este escenario, la administración de Donald Trump anunció un cupo temporal para importar 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles, con el fin de ampliar la oferta interna y contener los precios al consumidor. La medida entró en vigor este martes 1° de septiembre y se extenderá por 90 días, dividida en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas.

Sin embargo, la Argentina no forma parte de este esquema por contar con un acuerdo previo. El beneficio aplica únicamente al contingente denominado “otros países o áreas”, destinado a naciones sin cuota preferencial propia como Brasil, Paraguay o Irlanda; mientras que los países con un cupo específico asignado -como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay- no son elegibles para esta ampliación.

Con información de Infobae