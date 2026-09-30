"Dios es el más grande": el grito que escuchó una pasajera durante el ataque a un piloto en un vuelo a Israel

Pasan las horas y se revelan más detalles del momento de pánico que se vivió en un vuelo de FlyDubai con destino a Israel. Una pasajera que atestiguó la situación en la que un piloto resultó con graves heridas tras ser atacado por su compañero, reveló que mientras sucedía el hecho escuchó como el agresor gritaba en árabe: «Dios es el más grande».

Tensión y pánico en un vuelo a Israel: el grito, el ataque y cómo redujeron al atacante

Los primeros testimonios que van surgiendo apuntan a un presunto intento de ataque terrorista del vuelo que fue desviado este miércoles a Arabia Saudita luego de que se emitiera una alerta de emergencia. Si bien las autoridades intentaron tratar el caso con hermetismo, en redes sociales se viralizaron rápidamente los videos que compartieron los propios pasajeros.

En una de las grabaciones difundidas se observa al grupo que intervino para frenar el intento de toma, mientras uno de los pasajeros declara ante la cámara: «Nos han atacado y hemos controlado al terrorista».

Otra testigo señaló que su hermana, presente en el vuelo, escuchó al agresor gritar «Allahu Akbar» («Dios es el más grande», en árabe) antes de abalanzarse sobre el piloto. «Un miembro de la tripulación gritó la consigna y corrió hacia la cabina; un grupo de israelíes lo neutralizó», detalló a los medios.

En paralelo, Canal 12 de Israel difundió imágenes de tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina custodiando a ambos pilotos, quienes yacían heridos en el suelo. Un viajero relató a ese mismo medio que el copiloto asestó varias puñaladas al comandante con una navaja, situación advertida por la tripulación y los pasajeros, quienes forzaron la puerta y lograron reducir al agresor.

«Nos atacaron y estamos protegiendo al piloto», afirman los hombres en el video mientras muestran al presunto atacante y a la víctima, ambos tendidos en el suelo y asistidos con máscaras de oxígeno.

Otra pasajera describió el episodio como un momento «muy angustiante». «Entendimos que el piloto había sido apuñalado y el avión comenzó a perder estabilidad. El avión se movía de un lado a otro porque los pilotos habían perdido el control. Descendió bruscamente y fue aterrador«, recordó.

Aunque las primeras informaciones sobre el hecho aún presentan inconsistencias, en Israel algunas figuras gubernamentales ya lo catalogan como un intento de ataque terrorista. Asimismo, medios locales citan a fuentes de seguridad que apuntan a una tentativa de secuestro por parte del copiloto -de nacionalidad omaní-, quien habría atacado al comandante, de origen emiratí.

Por el momento, el Ministerio de Transporte de Israel confirmó que la aeronave, con destino a Tel Aviv, debió ser desviada por un «altercado entre la tripulación». En tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que sigue de cerca la situación para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos.

Con información de Clarín y AP