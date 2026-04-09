Argentina: las exportaciones de vinos crecieron un 22,8% en marzo 2026 y 15,5% en el acumulado anual

El mercado muestra algunos signos de recuperación en las exportaciones de vinos de Argentina.

La industria vitivinícola argentina continúa mostrando señales de dinamismo en los mercados internacionales. Según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino registraron un sólido incremento del 22,8% durante el mes de marzo en comparación con el mismo período del año anterior y totalizaron los 18.163.900 litros.

Este crecimiento mensual se vio impulsado principalmente por el desempeño de los envíos de vino a granel, que experimentaron un salto del 51,2%. Por su parte, los vinos fraccionados, producto de mayor valor agregado en la cadena, también mostraron una tendencia positiva con un alza del 13,1%.

Los datos surgen del reporte de comercialización en el mercado externo elaborado por el INV, organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Balance del primer trimestre



La tendencia favorable de marzo refuerza los números del acumulado anual. Durante el período enero-marzo de 2026, las exportaciones totales de vino alcanzaron los 47.465.400 litros lo que representa un crecimiento del 15,5% respecto a los primeros tres meses de 2025.



Datos clave del informe (Marzo 2026 vs. Marzo 2025):

Total exportaciones: +22,8%

Vinos Fraccionados: +13,1%

Vinos a Granel: +51,2%

Acumulado Trimestral (Ene-Mar): +15,5%

Mosto



Según los últimos datos difundidos por el INV, las exportaciones de mosto concentrado de marzo de 2026 registraron un salto interanual del 59,2%, y alcanzaron las 8.999 toneladas



Este desempeño mensual no es un hecho aislado, sino que se viene manifestando desde el comienzo del año. Durante el primer trimestre de 2026, el volumen de ventas al exterior totalizó 21.557 toneladas con un incremento del 33,5% en comparación con el mismo período del año anterior.



El valor FOB de las exportaciones argentinas de vinos y mostos durante enero-marzo 2026 totalizaron los U$S 176.819.000 lo que representa un crecimiento del 5,9% con respecto a igual período del año anterior.

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