Argentina podrá exportar 100.000 toneladas de carne sin aranceles por el acuerdo comercial con EE.UU.

Argentina y Estados Unidos sellaron este jueves un acuerdo comercial que modifica sustancialmente el intercambio ganadero. El Gobierno norteamericano concederá una ampliación del cupo para exportar carne vacuna argentina, elevando la cifra a 100.000 toneladas anuales libres de aranceles.

Según un comunicado oficial de Cancillería, esta medida asegura para 2026 un «adicional de 80.000 toneladas», que se suman a las 20.000 que ya poseía el país. Desde el Ejecutivo nacional estiman que este salto cuantitativo representará un ingreso extra de divisas por US$ 800 millones.

Si se mantienen las condiciones actuales de la cuota Hilton o del cupo de 20.000 toneladas vigente, el arancel para ingresar estos cortes al mercado estadounidense sería del 0%.

Cabe recordar que en 2025, Estados Unidos fue el tercer destino en importancia para la carne local, con embarques por 44.000 toneladas y un valor de US$ 340 millones.

Expectativas por el impacto del acuerdo en el mercado argentino

El acuerdo no es unidireccional. Según información que trascendió desde las agencias de comercio y fue replicada por Clarín, Argentina se comprometió a una serie de aperturas sanitarias y comerciales.

En principio, se abrirá el mercado local al ganado bovino vivo estadounidense, mientras que el país permitirá el acceso al mercado de aves de corral en el plazo de un año y simplificará los registros para la importación de carne de res, vísceras y productos porcinos de EE. UU.

Además, no se exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos norteamericanos.

La noticia fue recibida con optimismo pero con lupa en mano por parte del sector productivo. El Consorcio de Exportadores de Carne Vacuna (ABC) felicitó al Gobierno por la «mejora significativa» y reunirá mañana a su comité ejecutivo para analizar el nuevo escenario y el esquema de distribución del cupo.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) celebró la apertura. «Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo», señaló su presidente, Carlos Castagnani, aunque advirtió que estudiarán «la letra chica del entendimiento punto por punto» para evaluar el impacto en las economías regionales.

La ampliación del mercado exportador, asimismo, enciende una luz de alerta sobre el consumo interno. Analistas del mercado advierten que, a priori, la medida debería motorizar mayores envíos al exterior en un momento donde la oferta de hacienda se encuentra reducida.

Una de las expectativas es cómo va a impactar esta escasez de animales, sumada a una mayor presión exportadora, ya que una de las posibilidades es que traccione los precios de la hacienda al alza y trasladarse al valor de la carne en el mostrador para los consumidores argentinos.