Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos: los ejes del entendimiento

El Gobierno Nacional concretó un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos. La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas.

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: «Acabamos de salir de la firma… Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo«.

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. «La Argentina será próspera», concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

Infobae detalló que el texto definitivo del acuerdo comercial aún no se conoce. El entendimiento profundizará las relaciones comerciales entre ambos países. Hasta ahora se presume que la base del arancel es del 10 por ciento, y habría excepciones que permitirán fortalecer el aparato productivo de la Argentina.

Con ustedes, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



Acuerdo con Estados Unidos: algunos ejes del acuerdo

1) Reducción de Aranceles: contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE. UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector Agropecuario: Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.

4) Comercio Digital y Datos: Argentina reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses.

5) Compromisos Laborales y de Propiedad Intelectual: se acordó prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso y Argentina reforzará la protección de patentes (especialmente en fármacos) y el control de falsificaciones.

En noviembre pasado, la Casa Blanca había anunciado la firma de un acuerdo macro. Estaba dirigido a aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

El objetivo es facilitar el intercambio entre ambos países, con reducción de aranceles y barreras para fomentar la inversión, con especial énfasis en tecnología, energía, minería, carne vacuna y productos agrícolas.

El acuerdo, del que por ahora no se difundieron detalles, fue anunciado luego de una reunión que mantuvieron Quirno y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, en su oficina de la capital estadounidense.

El canciller fue acompañado por Luis María Kreckler, que viene negociando el convenio desde hace meses, junto con el embajador Alec Oxenford y otros funcionarios de la sede diplomática, en medio de un fuerte hermetismo.

