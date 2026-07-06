Salario Mínimo en julio 2026: nuevo valor por hora y ajustes para trabajadores mensualizados

A través de las normativas vigentes dictadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en julio 2026 se aplica un nuevo ajuste sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil que impacta en los ingresos básicos de los trabajadores formales que no se encuentran respaldados por convenios colectivos específicos.

La medida de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil de julio 2026, oficializada tras la falta de consenso entre las cámaras empresarias y las representaciones sindicales en el Consejo del Salario, establece parámetros obligatorios tanto para las remuneraciones mensuales como para los regímenes de contratación por jornada.

Salario Mínimo Vital y Móvil en julio 2026: montos para mensualizados y jornalizados

De acuerdo con la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, el Salario Mínimo Vital y Móvil en julio 2026 se fijó en $372.400 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Esta cifra representa un ajuste de $4.600 en comparación con el valor del mes anterior, marcando una variación nominal del 1,25%.

Por su parte, para el personal jornalizado se determinó que el valor mínimo de la hora de trabajo es de $1.862, contemplando que este piso salarial es independiente del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A diferencia de los haberes previsionales o las asignaciones familiares, el ingreso básico no dispone de una cláusula de indexación automática por inflación, respondiendo estrictamente a los cronogramas unilaterales pautados por la autoridad laboral.

Cronograma confirmado: las escalas salariales para agosto 2026

La planificación oficial ya contempla el próximo escalón de incremento para el mes entrante, es decir agosto 2026, completando el ciclo de ajustes programados para este período del año:

Agosto 2026 : el piso mensualizado ascenderá a $376.600.

: el piso mensualizado ascenderá a $376.600. Valor por hora en agosto 2026: el ingreso mínimo para jornalizados pasará a $1.883.

Este sendero de incrementos sirve, paralelamente, como el ordenador patrimonial que utiliza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para recalibrar los topes de acceso a programas estatales como las Becas Progresar —cuyo límite familiar equivale a tres salarios mínimos— y la Asignación Universal por Hijo (AUH).