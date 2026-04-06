Capacitar y medir: la brecha entre el productor ganadero que crece y el que se estanca

Un productor ganadero con gente capacitada, participada y estimulada económicamente por el mérito propio tiene más probabilidades de éxito. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Desde el tacto hasta la alimentación, cada decisión en el campo puede optimizarse si hay capacitación previa y análisis de información. Apostar por equipos comprometidos y medir lo que ocurre en cada etapa productiva permite ajustar el rumbo y aumentar la eficiencia sin necesariamente incrementar los costos.

La importancia de capacitarse en la ganadería

A veces uno cree que capacitar a la gente es gastar plata de gusto, pero no se da cuenta de que no es un gasto, sino que capacitarlos y capacitarse es una inversión.

Uno de los grandes problemas actuales en el campo es conseguir gente que vaya a vivir y a trabajar y que además sepa hacer el trabajo por el cual es contratada, pagándole lo menos posible. Craso error.

Hay gente que tiene muy buena voluntad para hacer las cosas, pero a veces no las hace bien, no porque tenga mala predisposición, sino simplemente porque no sabe hacerlas. El error que suele cometer el empleador es dar órdenes sin constatar si el empleado las entendió y si las sabe hacer.

«El error que suele cometer el empleador es dar órdenes sin constatar si el empleado las entendió y si las sabe hacer.» Emilio Vernet, ingeniero en Producción Agropecuaria.

Saber y entender lo que uno está haciendo lleva a hacer las cosas con más ganas y bien. Además, el que entiende puede aportar su opinión, haciendo del trabajo algo mucho más constructivo.

Es muy positivo, antes de cada trabajo (tacto, parición, etc.), armar una capacitación en el campo con toda la gente involucrada en esas tareas. De esa manera se encara el trabajo en forma más consciente y se pueden ir corrigiendo todos los errores que se hayan cometido en eventos o años anteriores.

Es importante que todos participen de lo que se va a hacer, dando su opinión y volcando su experiencia, por el hecho de que la gente es la que está todos los días al lado de la hacienda. La capacitación también estimula la observación. Al aprender o entender, uno empieza a observar cosas que antes no se le hubieran ocurrido mirar.

Capacitar también estimula la permanencia de la gente en el campo, porque cada vez se van involucrando y queriendo más su trabajo.

Lo ideal sería tomar una posición proactiva antes de cada evento, para poder prepararse y lograr buenos resultados, analizarlos y corregir lo que haya que corregir y no quedarse a la espera de la ayuda de Dios viendo cómo sale sin hacer nada. Foto: archivo Andrés Maripe.

Pensar que capacitar a la gente significa luego mayor demanda de sueldos es una muestra de escasa visión de empresa, ya que una persona capacitada nos puede hacer ganar mucha más plata que si no lo estuviese.

Es más importante tomar gente buena, respetuosa, educada y honrada que otra supercapacitada, irrespetuosa, mala compañera, chismosa, orgullosa y soberbia.

Una persona buena que no sabe, se la capacita y aprende. Una mala persona que sabe o cree que se las sabe todas, y no admite otra opinión, no tiene arreglo. Muchas veces se castiga a los de perfil bajo, trabajadores y eficientes y se premia a los charlatanes mentirosos.

Si a la gente buena, eficiente y trabajadora no se las reconoce económicamente, seguramente busquen otro trabajo y se vayan. A las personas buenas que tengan ganas de aprender y trabajar no hay que perderlas por ningún motivo.

«Pensar que capacitar a la gente significa luego mayor demanda de sueldos es una muestra de escasa visión de empresa, ya que una persona capacitada nos puede hacer ganar mucha más plata que si no lo estuviese.» Emilio Vernet, ingeniero en Producción Agropecuaria.

El sector ganadero depende mucho más de la gente que el sector agrícola. Así como en la agricultura, para manejar una cosechadora, un tractor o una pulverizadora hay que tener un técnico capacitado, pues en la ganadería hay que tratar que cada uno en su puesto también lo sea. Hay que lograr que se enamoren de su trabajo y que estén orgullosos de sus logros.

Una empresa con gente capacitada, participada y estimulada económicamente por el mérito propio es una empresa que tiene muchas posibilidades de éxito.

Importancia de tomar datos en la ganadería

Muchos productores creen que tomas datos es perder el tiempo y que no tiene sentido. Tomar datos nos permite medir para obtener resultados; con esos resultados, poder analizarlos para poder corregir, ajustar y mejorar en cuánto, a dónde, cómo y cuándo, y así poder obtener mayor producción y rentabilidad.

Ejemplo: si yo hago el tacto y analizo el resultado de preñez por edad, y veo que las vacas que tienen entre 11 y 12 años obtienen 80% de preñez, las de segundo servicio 82%, las vacas con cría 75%, las vacas secas 95% y las vaquillonas de primer servicio 97%, ¿qué conclusión saco?

Las vacas viejas, por falta de dientes y/o por tener menor fertilidad producto de la vejez, si no se les da bien de comer, su resultado no va a ser bueno. Las vacas de segunda parición: su alimentación no cubrió los requerimientos de la lactancia y su crecimiento; por lo tanto, su resultado fue medio. Las vacas nuevas decididamente no se alimentaron bien, en especial después del parto. Las vacas secas sin cría tuvieron buen resultado por tener menores requerimientos. Lo mismo para las vaquillonas de primer servicio.

Ahora resulta que sí les dimos muy bien de comer a todas las categorías y su resultado fue igualmente malo. ¿Qué pudo haber pasado?

Mala sanidad. Presencia de venéreas. Para poder controlar hay que analizar. Mal manejo de los toros. Pocos, flacos y enfermos. Otras causas.

Conclusión: el resultado general del tacto fue un desastre. Entonces, si no tomamos datos, no los analizamos y nos quedamos con el resultado a secas, quizás echándole la culpa al clima, ¿cómo podemos corregir, ajustar y mejorar? Imposible.

Ejemplos como este hay cientos. Para poder corregir y mejorar, hay que tener resultados para poder analizar y para eso hay que tomar datos.

Lo ideal sería tomar una posición proactiva antes de cada evento, para poder prepararse y lograr buenos resultados, analizarlos y corregir lo que haya que corregir y no quedarse a la espera de la ayuda de Dios viendo cómo sale sin hacer nada. Esa es la diferencia entre un productor de avanzada y uno de cola. Uno que gana y otro que pierde haciendo y gastando lo mismo.

CURSOS GANADEROS Con más de 40 años de experiencia, el ingeniero Emilio Vernet comparte conocimientos prácticos y estrategias para mejorar la productividad y eficiencia de tu rodeo.

Los cursos están pensados para ayudar en la toma de decisiones, a fin de mejorar los resultados de tu producción ganadera. Algunos son:

– Claves para una cría eficiente y rentable.

– Estrategias de suplementación para la recría a campo.

– Plan Integral para el control de las enfermedades venéreas.

– Puntos a tener en cuenta para mejorar los resultados de IATF.

Para acceder a los cursos y verlos cuantas veces quieras, ingresá AQUÍ.



(*) Ing. P.A. Emilio Vernet. Contacto: 11 3276-2189

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.