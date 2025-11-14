Cuatro imágenes para saber cuándo llueve (o no) y qué temperaturas habrá en la semana

El INTA Clima y Agua es el Instituto de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que estudia el impacto del clima en los recursos hídricos y la producción agropecuaria argentina.

Con la información que proporciona se busca generar conocimiento para afrontar la variabilidad y el cambio climático, desarrollando pronósticos, análisis de riesgos y herramientas que ayuden a los productores a tomar decisiones más informadas sobre siembra, manejo de cultivos y uso del agua.

En esta oportunidad presentó un nuevo informe semanal sobre precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas y pronóstico del índice enfriamiento para ovinos.

El pronóstico del índice de enfriamiento para ovinos sirve para anticipar y prevenir la mortalidad por el síndrome de hipotermia-inanición en corderos recién nacidos y ovinos vulnerables. Es una herramienta que permite a los productores tomar medidas preventivas, como modificar el manejo (ej. ajustar fechas de esquila o baños), proveer refugios adecuados, y ofrecer suplementación energética a la majada.











