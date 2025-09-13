Lo que hay que saber del desmonte en el Valle Medio del río Negro

El costo de desmonte en Valle Medio conlleva muchos factores a tener en cuenta. Nos encontramos en un ambiente con lo que se denomina “suelos mosaicos”, en donde en un mismo lote tenemos suelos franco arenosos, arcillosos, salinos o con piedra. Esto, de antemano, nos obliga a hacer una determinación del proyecto.

Algo importante en la determinación del lote a desmontar es si se cuenta con consorcio de riego o con bombeo propio. Hay suelos con aptitud agrícola relativa, es decir, de baja producción, en donde es inviable plantear el riego con bombeo por el costo de la tarifa eléctrica, pero serían factibles regando por consorcio.

El segundo factor a tener en cuenta es la cantidad de metros cúbicos de tierra a mover por hectárea, ya que eso no solo impacta en el valor final del desmonte, sino que genera, cuando el movimiento es muy grande, lo que se denomina “suelos decapitados”, muy difíciles de recuperar, ya sea con cultivos o con enmiendas.

Experiencia de desmonte en Río Negro, paso a paso

El paso inicial es la pasada de una mano de rastra de disco, para lo cual se debe utilizar un tractor preparado para desmonte con ruedas emponchadas (generalmente con una cubierta vial), un rastrillo frontal y protección contra ramas, y una rastra de tiro excéntrico con discos de 36 pulgadas o, en su defecto, un arado de desmonte.

A continuación, se debe realizar una juntada de todo el residuo triturado por la rastra, haciendo parvas y luego quemándolas. Esto puede hacerse íntegramente de forma manual o con un rastrillo lateral junta palos, que va realizando una hilera que debe amontonarse y quemarse. Es más eficiente, pero no hay muchos en la zona.

El paso siguiente es pasar un subsolador, para arrancar raíces y luego, nuevamente, entrar con gente a realizar el desraizado con pico y pala y volver a hacer parvas para quemado. La etapa de juntada y desraizado es común realizarla con mano de obra de personal del norte, más acostumbrado a este tipo de trabajo.

Finalizado el desmonte, se inician las labores de movimiento de suelos, para lo cual el lote debe quedar lo más limpio posible, a fin de que el palón de nivelación pueda trabajar sin arrastrar residuos. En esta etapa es fundamental la contratación de un agrimensor, para la determinación del tamaño de los lotes, los metros cúbicos a mover y el diagrama del canal principal y regueras, como así también el tamaño de este canal, ya que el volumen de agua debe estar en relación con la superficie a regar.

El costo del desmonte en Valle Medio

La determinación general de costos no es sencilla, ya que cada lote es diferente. La presencia de alpatacos, un arbusto bajo pero que posee una raíz leñosa, es muy difícil de manejar. Asimismo, las llamadas ruedas de chañar (círculos de chañar de buen tamaño) complican el desmonte, aunque nos aseguran estar en un suelo de buena aptitud agrícola. El diseño de las obras de arte también hace variar los costos, en relación con si tienen puentes para paso de maquinarias o no, por ejemplo.

Lo que es muy importante, a diferencia de los proyectos frutales, es que tanto el canal principal como las regueras tengan altura para agilizar el riego, el cual puede ser por sifones: mangueras, generalmente de cuatro pulgadas, que permiten agregar sifones para aumentar la velocidad del riego. También se pueden emplear compuertas de material, regulando el caudal con la guillotina.

Otro factor a tener en cuenta es la diferencia sustancial de costos entre consorcio de riego y bombeo propio, que implica una obra civil en la toma, la cantidad necesaria de bombas en relación con el proyecto, con sus respectivos motores, tableros y cuarto de máquinas y, de corresponder, un transformador más su respectiva torre, si no es provisto por Edersa.

Un estimado de costos de laboreo es el siguiente:

Rastra de desmonte o arado más rastrillo lateral: 250 litros de gasoil por hectárea.

Subsolador: 80 litros de gasoil por hora.

Palón de grueso con láser: 1 litro de gasoil por m³.

Pala de arrastre, para la confección de canales: 1 litro de gasoil por m³ (dependiendo de la distancia).

Obras de arte: a determinar según el proyecto.

Mano de obra: depende de la densidad del monte, es muy variable.

Apertura de canal principal y regueras, y la posibilidad de tener que revestirlas con plásticos en caso de suelos muy arenosos, que filtren mucho.

Proyecto realizado por un agrimensor.

Es recomendable iniciar la agricultura con un cultivo anual rústico. Puede ser cebada en otoño o un maíz guineo o sorgo en primavera. Estos cultivos tienen el doble propósito de marcarnos dentro del lote las falencias y también darnos la posibilidad de incorporarlos con una rastra, aportando masa verde.

Es factible que, al asentarse los suelos luego de la primera siembra, debamos realizar un reperfilado del lote con palón de fino, ya que puede haber lomas que no se rieguen. Estabilizar un suelo nuevo puede llevar años, dependerá de la estructura del mismo, siendo más rápido en suelos franco arenosos y más complejo en suelos arcillosos.

En la actualidad, el bajo valor internacional de los commodities (básicamente maíz para la zona), el tipo de cambio y, en caso de corresponder, la energía eléctrica hacen que el costo de convertir un monte en un campo agrícola con riego por manto sea muy alto. Sin embargo, alcanzando buenos niveles de producción, los proyectos son viables y se potencia el valor inmobiliario del campo.

(*) Productor agropecuario en Río Negro y licenciado en administración agraria.