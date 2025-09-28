¿Cuánto vale un dron para utilizar en agricultura o fruticultura?

Aereal Patagonia recorre su cuarta temporada en el Valle ligado a la oferta de drones para agricultura. La firma que conduce Esteban Lagger comenzó a operar en la zona ofreciendo el servicio de aplicaciones con drones agrícolas. “En un principio las aplicaciones las realizábamos en fruticultura, pero también hacemos maíz, alfalfa, frutilla, zapallo, etc.”, explicó el titular de la empresa.

Los drones que están disponibles en el mercado regional son los de la línea DJI Agras que vienen equipados con un tanque de líquidos, pero además ofrece otro tanque intercambiable que se puede utilizar para sólidos. Con este último, la línea de drones de gran envergadura ofrece la posibilidad de aplicar fertilizantes como urea o fosfatos, y sembrar semillas de alfalfa, avena o maíz, por ejemplo.

“En Aereal lo que más hacemos es frutales, por la zona en la que estamos y por la experiencia que hemos adquirido a campo”, dijo Lagger.

El estand de Aereal Patagonia en la Expo Rural de Conesa.



Esta tecnología comenzó a entrar de a poco en los sectores productivos. Al principio se utilizaba el servicio para cubrir unas pocas hectáreas ya sea para la aplicación de fertilizantes o para sembrar, pero con el paso del tiempo y viendo los resultados obtenidos “ya hay propietarios de campos que compran sus propias unidades”. Esto hizo que la empresa que antes prestaba servicios de aplicaciones decidiera incorporar la venta y posventa de las unidades.

La autonomía de los drones depende de los litros por hectárea que se quieran aplicar y del tipo de cultivo, no es lo mismo trabajar en alfalfa que en fruticultura. Con un juego de 3 baterías, que son las que trae el kit en promoción, se pueden cubrir 2 o 3 hectáreas por hora, pero por batería se puede cubrir media hectárea hasta casi una, depende del producto aplicado.

El kit viene con tres baterías, el dron y un generador, además de un tanque para sólidos. Las baterías se van intercambiando de la siguiente manera: una está trabajando, otra enfriando y la restante está en proceso de carga.

Cuál es el valor de los drones según el modelo



El costo de los drones es de aproximadamente 27.000 dólares más IVA el modelo Agras T50, mientras que el modelo T100, el más reciente que ingresó al mercado argentino, ronda los 42.000 dólares más IVA.

Los drones han mejorado mucho en capacidad de carga, autonomía, velocidad y estabilidad.



Los aparatos son muy fáciles de manejar porque cuentan con innumerables sensores que los hacen muy estables y minimizan la posibilidad de pérdida de control. La nueva generación de drones trae un nuevo sistema de transmisión que mejora la conectividad cuando el aparato se aleja mucho de quién está a cargo de su manejo.

También se mejoró la velocidad de vuelo ya que el T50 lo hace a 36 km/h mientras que el T100 duplica esos números hasta los 72 km/h. “Eso otorga la posibilidad de cubrir mayor superficie con el T100 que con el T50”, dijo Lagger.

“Los productores ya no dudan tanto de la eficiencia del dron, pero la incógnita que hoy persiste es quién lo maneja en caso que decidan adquirirlo”, cuenta el empresario.

Nace así una demanda de mano de obra especializada impensada hasta hace un tiempo atrás.