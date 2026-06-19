Elecciones 2027: Axel Kicillof analiza una reunión del PJ bonaerense en plena campaña de reestructuración política

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a las elecciones presidenciales 2027 por el PJ (Foto: archivo)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evalúa organizar una reunión de dirigentes del Partido Justicialista bonaerenses con motivo del 52° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, que se conmemorará el próximo 1 de julio.

El encuentro tendrá un carácter institucional y apuntaría a mostrar una imagen de unidad en una etapa de fuertes diferencias entre distintos sectores del peronismo provincial. La iniciativa buscará reunir a referentes del peronismo regional en un contexto marcado por las disputas internas dentro del espacio.

El aniversario de la muerte de Perón suele convertirse cada año en una fecha de relevancia para el PJ, que organiza actividades conmemorativas y actos políticos en distintos puntos del país. En esta oportunidad, la celebración adquiere una dimensión adicional debido al escenario de reacomodamientos internos que atraviesa el partido.

Si bien no se revelaron detalles clave de la organización, la propuesta contempla la realización de un acto en San Vicente, localidad donde se encuentra la quinta que perteneció al expresidente y líder del movimiento justicialista.

La convocatoria impulsada por Kicillof incluiría a las autoridades partidarias de los municipios bonaerenses y a dirigentes de diferentes corrientes del justicialismo. El objetivo sería generar un ámbito de encuentro que permita reducir tensiones y fortalecer la cohesión del espacio político previo al año de elecciones presidenciales.

Elecciones 2027: el plan de Axel Kicillof para su imagen política y la interna del PJ bonaerense

En los últimos meses, Kicillof avanzó en la consolidación de su estructura política propia a través del Movimiento Derecho al Futuro, una herramienta con la que busca ampliar su influencia dentro del peronismo y proyectar su liderazgo hacia los próximos años.

La iniciativa se desarrolla mientras persisten diferencias entre el sector alineado con el gobernador y dirigentes vinculados a La Cámpora y al kirchnerismo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Las discusiones sobre la conducción política y el armado electoral continúan siendo algunos de los principales focos de conflicto dentro del peronismo bonaerense.

La relación entre los distintos sectores del PJ provincial ha atravesado períodos de acercamiento y de confrontación. Aunque en varias oportunidades se intentó alcanzar acuerdos para mantener la unidad, las diferencias estratégicas y las disputas por espacios de poder continúan presentes.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner (Foto: archivo)

Por el momento, la convocatoria se encuentra en etapa de evaluación y no se definieron oficialmente los detalles del encuentro. Sin embargo, la fecha ya comenzó a ser observada por distintos sectores del PJ como un momento clave para medir el estado de las relaciones internas y la capacidad de articulación de sus principales dirigentes.

En ese marco, el acto previsto para el aniversario de Perón aparece como una oportunidad para reunir a dirigentes que actualmente mantienen posiciones divergentes dentro del partido. La expectativa es que la conmemoración permita exhibir una señal de cohesión frente a los desafíos políticos y electorales que enfrenta el peronismo bonaerense.

Con información de Infobae