El INTA Alto Valle llama a concurso para cubrir dos becas profesionales

La Estación Experimental Alto Valle del INTA llama a dos concursos de becas profesionales, ambas a desarrollarse en la EEA Alto Valle.

La primera de las becas es para Manejo y Análisis de datos, bases de datos, imágenes, sistemas de información y gestión/programación/aplicaciones para sistemas agroindustriales, y la directora de la misma es la Mg. Silvina Garrido.

El título requerido en este caso es el de carrera de grado universitario con validez nacional, cuya duración sea igual o mayor a cuatro (4) años.

La formación requerida es la siguiente: universitario de Ingeniero/a Agrónomo/a, Biólogo/a; Veterinario/a; Bioingeniero/a; Bioinformático/a; Licenciado/a en Administración de empresas agropecuarias, Licenciado/a / Ingeniero/a en Sistemas; Ingeniero/a Electromecánico/a; Licenciado/a en Redes y comunicación de datos, Ingeniero/a en Software, Ingeniero/a en Mecatrónica, Licenciado/a en Ciencia de datos; Ingeniero/a en robótica o afines.

Cómo acceder a los formularios para las becas



La segunda de las becas está referida a Sistemas de Información Geográfica en el ámbito agropecuario y tecnologías de agricultura de precisión aplicado al cultivo extensivo, que contará con la dirección del Lic. Roberto Gómez.

Dentro de los requisitos para acceder a la misma figura: Título de carrera de grado universitario con validez nacional, cuya duración sea igual o mayor a cuatro (4) años.

Título de carrera de grado de Licenciada/o en Sistemas de Información Geográfica, Licenciada/o en Geografía, Licenciada/o en Saneamiento y Protección Ambiental, Ing. Agrónomo, y/o carreras afines, otorgado por organismos reconocidos oficialmente, vinculadas con el perfil de la beca a cubrir.



Los formularios de Solicitud de Beca están disponibles en la página web del INTA.

https://www.argentina.gob.ar/inta/ingresos/becas-inta

Inscripción: del 12 de enero 2026 al 3 de marzo de 2026 – 15 horas

Para más información: munoz.laura@inta.gob.ar o zunino.natalia@inta.gob.ar