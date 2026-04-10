El INTA detectó un «hongo falso» en nogales del Valle Inferior de Río Negro: qué recomiendan

Especialistas del equipo de Fruticultura de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior de Río Negro llevaron a cabo un relevamiento sanitario en establecimientos de la zona para evaluar la sanidad de los nogales. El objetivo inicial era detectar la presencia de Phytophthora, un patógeno de preocupación global, sin embargo se encontraron con otro escenario.

El monitoreo realizado por el equipo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria descartó la presencia de Phytophthora pero permitió identificar en la mayoría de las muestras la presencia de Pythium sp -conocido como «falso hongo»-.

Según explicó Darío Martín, referente del área, «los resultados no confirmaron la presencia de Phytophthora en ninguna de las 13 muestras procesadas. Sin embargo, sí se detectó la presencia de Pythium sp. en la mayoría de los casos, un oomiceto que puede provocar pudriciones radiculares y actuar como patógeno oportunista en condiciones de estrés”, señaló Martín.

«Hongo falso» en nogales del Valle Inferior: los factores que predisponen la aparición del patógeno

El relevamiento se realizó en ocho establecimientos durante las temporadas de otoño y primavera de 2025. Los técnicos recolectaron muestras de suelo y raíces en sectores que mostraban signos de decaimiento o amarillamiento, con el fin de descartar las enfermedades radiculares más severas.

Aunque no se confirmó la presencia de la enfermedad más destructiva, el hallazgo de Pythium sirve como un indicador útil para el productor. La aparición de estos microorganismos suele estar ligada a factores ambientales locales, como suelos compactados o dificultades en el drenaje, que predisponen a la planta a sufrir pudriciones.

Nogal con presencia del «hongo falso». Foto: INTA.

Claves de manejo para proteger la sanidad de la plantación de Nogales

Como este tipo de enfermedades no tienen tratamientos curativos efectivos una vez que el árbol está infectado, el INTA insiste en que la clave es el manejo preventivo.

Lo principal es asegurar que el campo tenga un drenaje eficiente y evitar a toda costa los anegamientos prolongados. El control del riego debe ser preciso, monitoreando la humedad para no aportar agua de más y vigilando de cerca el nivel de las napas freáticas.

Además del cuidado hídrico, es fundamental reducir el tránsito de maquinaria pesada cuando el suelo está húmedo, ya que la compactación es la principal aliada de estos patógenos. Los expertos recomiendan también equilibrar la fertilización y mantener una vigilancia constante durante la primavera.

Ante la detección de plantas con síntomas claros, la recomendación es actuar rápido con controles químicos para proteger el resto de la plantación o evaluar la erradicación del ejemplar afectado para evitar contagios.