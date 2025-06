El presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa evaluó el potencial de Río Negro: «El desafío es…»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO y en el marco de la ExpoAlfa 2025, José Brigante analizó las condiciones y los retos que la Norpatagonia tiene para el desarrollo a gran escala de la producción de alfalfa. Los ejes para exportar más, sostuvo, son incrementar la oferta y lograr altos estándares de calidad.

PREGUNTA: No es casual que se haya elegido a Río Negro como sede de la ExpoAlfa 2025, ¿no?

RESPUESTA: Exacto. Hace mucho venimos prospectamos la región. Río Negro, Neuquén y La Pampa tienen una potencialidad muy interesante en alfalfa. El cultivo tiene demanda, hay oportunidades para que productores grandes, intermedios o pequeños integren proyectos. En cuanto a los recursos, que son agua, sol y tierra, Río Negro los tiene todos, y eso es muy importante. Los rendimientos por hectárea son muy superiores a los que se obtienen en otras zonas, como Córdoba. Si el rendimiento es bueno, un proyecto para ampliar hectáreas se justifica más fácilmente. Esto hace muy viable la posibilidad de producción de alfalfa en la región.

Hay oportunidades para que productores grandes, intermedios o pequeños integren proyectos. José Brigante, titular de la Cámara Argentina de la Alfalfa.

P: Y, además, la alfalfa local destaca en calidad. ¿Correcto?

R: Correcto. No hay forma de hacer esto sin tener claro que hay que hacer calidad, lo que se exporta es calidad. No hablamos solamente de proteína, sino también de calidad del fardo, del formato, del prensado. La alfalfa, según su nivel de proteína, tiene distintos mercados. Pero no podemos exportar un fardo con maleza, transgénico, o mal armado. Si las cosas se hacen bien, se van a abrir los mercados y oportunidades que tiene este producto.

P: ¿Es posible que la provincia de Río Negro se convierta en la principal exportadora de alfalfa de Argentina?

R: Las superficies que Río Negro tiene son suficientes para hacer las cosas en grande. Hay que evaluar el crecimiento de la ganadería, que es lo que va a absorber gran parte del consumo de alfalfa, y por otro lado cuáles son los excedentes para el mercado externo. Ese equilibrio es el que hay que buscar, porque si la demanda está insatisfecha, los precios suben e inviabilizan la exportación. No podemos entrar a mercados sin precios competitivos. Lo que esta jornada busca impulsar es que, justamente, haya alfalfa. Si los productores nos entienden y generamos oferta, el negocio se va a estabilizar porque adentro hay un muy buen cliente, que es el tambo y engorde, y afuera hay clientes que necesitan comprarle a la Argentina.

No podemos exportar un fardo con maleza, transgénico, o mal armado. José Brigante, titular de la Cámara Argentina de la Alfalfa.

P: ¿Qué países son los grandes protagonistas en el mercado externo?

R: La alfalfa tiene tres escenarios. El primero son los mercados vecinos, como Brasil, Bolivia y Paraguay, y otros países latinoamericanos como Perú y Colombia. Son mercados que necesitan alfalfa, y ahí quizás se acomoda bien un formato de fardo pequeño, que es el que hace normalmente el productor sin tanta tecnología, pero hay que hacerlo bien. Un segundo escenario son los países árabes, donde jugamos entre el precio que tiene el fardo en el mercado local y los costos que implica llegar a esos mercados tan lejanos. Y el tercer escenario está dado por China, donde no solo hay exigencias de logística y de costos, sino también de calidad: no puede ser alfalfa transgénica. Ahí necesitás armados de trazabilidad de los campos y de las semillas. Es un mercado más exigente pero que demanda una barbaridad.

P: ¿Qué le hace falta a Río Negro para llegar a ese objetivo?

R: El primer desafío es que haya alfalfa. Lo que sigue es mejorar la logística hacia los puertos. Es difícil transportar un contenedor en camión hasta Buenos Aires, que en Argentina es el único puerto de exportación hacia los países árabes. Si quisiéramos salir por Chile, el costo de para traer y llevar un contenedor hacia ese país es alto. Entonces, el segundo desafío es logístico, hay que buscar que el puerto de San Antonio Oeste funcione, darle volumen para que se justifique que una naviera venga hasta el golfo San Matías. Tenemos que trabajar en forma consolidada con el sector frutícola, para sumar volumen. La alfalfa ayuda mucho a sumar volúmenes de carga.

«El desafío es logístico, hay que buscar que el puerto de San Antonio Oeste funcione.» José Brigante, titular de la Cámara Argentina de la Alfalfa.

PERFIL

José Brigante

Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Cámara Argentina de la Alfalfa. Es MBA graduado en la escuela de negocios Funcer [2000-2002] y posee sólida experiencia en comercio exterior, tanto en el ámbito privado como en el público. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica de Córdoba (UCC).