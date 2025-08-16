El sistema ganadero ideal, según Sebastián Riffel: «Río Negro tiene todo el potencial para hacerlo»

En diálogo con RÍO NEGRO RURAL, el reconocido asesor ganadero Sebastián Riffel compartió recomendaciones para la alimentación del rodeo bovino. En ese sentido, caracterizó el que a su entender es el sistema ganadero ideal para Argentina, destacando el potencial de los valles rionegrinos para la actividad.

El experto analizó la alimentación a pasto y a corral del ganado bovino y compartió los que considera que son los rangos de pesos críticos para el cambio de etapas. Además, ahondó en recomendaciones para la formulación de raciones en la terminación, entre ellas los complementos del maíz para el aporte de energía y el rol de la fibra en esa etapa.

Entrevista con Sebastián Riffel

PREGUNTA: ¿Alimentación a corral o a pasto?

RESPUESTA: No tengo predilección por ninguno. Más que una contradicción, es una complementación. El pasto tiene su rol, que fundamentalmente es establecer buenos procesos de recría, pero tiene su deficiencia que es la terminación. Para terminar un animal a pasto necesitás mucho tiempo; eso, en otras palabras, es un animal de mayor edad. El pasto tiene mucha proteína, niveles intermedios de energía, y eso va de la mano con lo que es un buen proceso de recría. En tanto, la terminación necesita todo lo contrario: dietas altas en energía, muy controladas en niveles de proteína y que permitan un engrasamiento muy rápido del animal. Hacerlo a pasto llevaría un año o año y medio más, mientras que un corral en 70 u 80 días lo podemos terminar. Lejos de ser sistemas contradictorios, son complementarios.

P: ¿Cuál es el peso ideal para el paso de la recría a pasto a la fase de terminación a corral?

R: Hay un rango. El desafío de la Argentina sería tener una cría que destete terneros de 170 a 200 kilos, si es más mejor. Desde ese kilaje a los 350 kilos promedio, deberían pasar por un proceso de recría, con 320 kilos como piso y 400 como techo. Y tranquilamente podrían ir a la fase de terminación hasta los 480-520 kilos. Ese sería el novillo típico argentino: 500 kilos promedio, de 18 a 20 meses de edad, compatible tanto con mercado de exportación como interno, porque la calidad y terneza de esa carne están totalmente garantizadas.

P: ¿Qué recomendaciones harías para la formulación de la ración en la terminación a corral?

R: Es clave que las dietas sean altas en energía, o sea, altas en grano. Pero con un balance adecuado, lo cual implica un nivel de fibra suficiente para estimular rumia e insalivación, y una corrección proteica. Esto es necesario para lograr una buena respuesta animal: alta ganancia de peso y muy buenas eficiencias de conversión. Si traducimos esa dieta a valores nutricionales, sería una ración de 2,95 a 3 megacalorías de energía metabolizable, y de 11,5% a 12% de proteína bruta, y con un nivel de fibra adecuado que asegure la buena salud ruminal. Y, por último, hay que complementar la ración con una premezcla vitamínico-mineral, donde se ponen macrominerales, microminerales y vitaminas A y B, necesarios para lograr el objetivo de alta ganancia de peso. Los novillos deberían ganar entre 1,4 y 1,6 por animal/día en esa fase de terminación con estas dietas bien balanceadas.

P: Cuando hablás de energía, supongo que te referís a maíz, ¿no?

R: El grano de maíz es energía por excelencia. En toda la zona sudeste y sudoeste de Buenos Aires se usa mucha grano de cebada, que funciona muy bien para la terminación, y eso es absolutamente extrapolable a Río Negro. La diferencia entre el grano de cebada y el grano de maíz es que el primero es más proteico y menos energético, por su menor contenido de almidón. Por lo tanto, si bien la cebada se puede utilizar como único grano, lo más recomendable es la combinación de maíz con cebada. Por ejemplo, la mitad del grano que lleva una dieta de terminaciónpodría ser maíz, ya sea seco partido o grano húmedo partido, y la otra mitad cebada, que puede darse aplastada, quebrada e inclusive entera. Esa combinación hace que el grano de cebada se comporte tan bien como el grano de maíz, pese a tener menos energía. Y, como tiene 11%-12% de proteína, la fuente proteica externa a incluir para corregir la ración será significativamente menor. Esa proteína externa puede ser harina de soja, harina de girasol, e inclusive urea.

P: ¿Y qué forraje recomendás para el aporte de fibra?

R: En las dietas de terminación, las fuentes de fibra más comunes son los silajes de planta entera (silos de maíz, de sorgo, de cebada). También podemos usar silaje o heno de alfalfa, pero lo que pasa es que en estas dietas con 70%-75% de grano, la digestibilidad de la fibra es muy baja. El motivo es que esas dietas generan un ambiente ruminal muy ácido, donde la degradación de la fibra es limitada. El rol de la fibra en las dietas de terminación no es el aporte de nutrientes, sino estimular la insalivación a través de la cual se incorporan los bicarbonatos, lo que permite mantener un rumen más funcional y saludable. Para ello, la fibra poco densa, que pueda flotar, es la mejor. Por ejemplo, un silaje de avena, de trigo, de cebada, e inclusive paja de trigo o de cebada picado fino, serían excelentes fuentes de fibra, porque cumplen todos los roles: es poco densa, estimula la rumia y la insalivación, y es muy económica y eficiente. En el otro extremo, muchos feedlotsusansilaje de maíz como fuente de fibra, porque es lo que hay. Es otra muy buena fuente de fibra pero hay que tener en cuenta que aporta almidón, con lo que cumple un doble rol: aporta fibra y nutrientes. Lo que se hace ahí es corregir la dieta con una mayor inclusión de fibra.

P: ¿Qué potencial le ves a Río Negro, con recría a pasto en zonas bajo riego?

R: Veo a la alimentación en áreas bajo riego con muchísimas bondades y mucho potencial. Si uno tuviese que elegir un modelo de recría y terminación en Argentina, sin dudas sería uno con recría sobre pasturas de alfalfa y con terminación a corral. Es el sistema ideal para zonas de pasturas irrigadas. Esa recría sobre pasturas de alfalfa se puede hacer perfectamente bien bajo riego en los valles del río Negro. Es la etapa en la que el animal tiene que crecer y depositar hueso y músculos. Con ganancias de peso diarias de 500 a 800 gramos podemos generar planteos de recría muy eficientes. Río Negro tiene todo el potencial para hacerlo. Ahora, hacer la terminación a pasto es dificultoso, porque con 700 gramos por día llevaría mucho tiempo terminar el animal. Y veo bien los planteos de cría en campos de secano en Río Negro, sobre todo si los servicios se prestan de modo tal que los períodos de más lluvia coincidan con la etapa de lactancia de la vaca.

