En 15 fotos: la espectacular floración de frutales con que la Patagonia le da la bienvenida a septiembre

Llegó el mes de la primavera, y con ella los pimpollos empiezan a abrirse. En la fruticultura de los valles de río Negro y Neuquén, la primicia de la floración la tienen los damascos, ciruelas, duraznos y pelones.
Para celebrar el inicio de una etapa cargada de valor simbólico para la economía de la Norpatagonia, Río Negro Rural compiló en tres galería, 15 fotos tomadas por Florencia Salto en la visita realizada a la chacra que Mario Cervi e Hijos SA tiene en localidad neuquina de Senillosa, a la vera del río Limay. En la misma, la firma tiene 50 hectáreas implantadas con frutales de carozo.
