En 15 fotos: la espectacular floración de frutales con que la Patagonia le da la bienvenida a septiembre

Las abejas, aliadas irreemplazables de la fruticultura. Foto: Florencia Salto.

Llegó el mes de la primavera, y con ella los pimpollos empiezan a abrirse. En la fruticultura de los valles de río Negro y Neuquén, la primicia de la floración la tienen los damascos, ciruelas, duraznos y pelones.

Para celebrar el inicio de una etapa cargada de valor simbólico para la economía de la Norpatagonia, Río Negro Rural compiló en tres galería, 15 fotos tomadas por Florencia Salto en la visita realizada a la chacra que Mario Cervi e Hijos SA tiene en localidad neuquina de Senillosa, a la vera del río Limay. En la misma, la firma tiene 50 hectáreas implantadas con frutales de carozo.

Damascos en flor en Neuquén

1/ 5 Las abejas, aliadas irreemplazables de la fruticultura. Foto: Florencia Salto. 2/ 5 Damascos en flor en la Patagonia. Foto: Florencia Salto. 3/ 5 Damascos florecidos en primer plano, cortinas de álamos de fondo. Foto: Florencia Salto. 4/ 5 Cristina Cervi tomando fotos de los damascos en flor. Foto: Florencia Salto. 5/ 5 Los pimpollos de los damascos, a punto de abrirse. Foto: Florencia Salto.

Duraznos y pelones en flor en Neuquén

1/ 5 El rosa de la flor de durazno y el cielo pastel de la Patagonia. Foto: Florencia Salto. 2/ 5 Una bandurria, testigo de la floración en Neuquén. Foto: Florencia Salto. 3/ 5 Los duraznos en flor llenan de color rosa las chacras. Foto: Florencia Salto. 4/ 5 Entre las flores del duraznero, las hojas empiezan a brotar. Foto: Florencia Salto. 5/ 5 Bandurrias entre los durazneros en flor. Foto: Florencia Salto.

Ciruelos en flor en Neuquén