En fotos | Productores de Valle Medio impactados tras el fuerte temporal: «Yo nunca lo había visto»

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitióalerta amarilla por tormentas en el Alto Valle y Valle Medio rionegrino. En horas de la noche, productores agropeacuarios registraron un fuerte temporal que mezcló lluvia, ráfagas de viento y granizo.

Granizo en Choele Choel. Foto: Gentileza.

«Acá pasó una ráfaga terrible. Habrán sido ocho o 10 milímetros, pero el viento fue terrible», detalló a Diario RÍO NEGRO un productor agropecuario de Lamarque.

El productor detalló que se vio gravemente afectado por el temporal: «Teníamos un silo de 120 toneladas y nos lo dio vuelta. Arrancó plantas, líneas de luz. Yo nunca lo había visto: toda la línea de luz completa con los palos en el piso«. Además, lamentó que cayó «mucha piedra».

Foto: Gentileza.

En Belisle, los vecinos y productores se vieron alcanzados por el granizo y el corte de suministro eléctrico por la tormenta. «Las piedras son mas grandes que una tapa de una gaseosa», compararon en diálogo con este medio.

Foto: Gentileza.

Fuerte temporal de lluvia, viento y granizo en Belisle. Foto: Gentileza.

Desde Edersa informaron que el temporal en Valle Medio destrozó instalaciones eléctricas y dejó tanto sectores urbanos como rurales sin servicio. En este sentido, precisaron que unas ocho cuadrillas operativas en camionetas y camiones grúas trabajan en la reposición del suministro.

El temporal ocurrió minutos después de las 20 y el último panorama cerca de las 22 era:

En Chimpay, se habían quedado sin luz luego de que la voladura del techo de una casa cayera sobre el alimentador troncal que abastece a la ciudad. Los equipos operativos trabajaron rápido y ya se encuentra todo en servicio.

se habían quedado sin luz luego de que que abastece a la ciudad. Los equipos operativos trabajaron rápido y ya se encuentra todo en servicio. En Luis Beltrán, se cortaron los cables de media tensión y el servicio eléctrico volvió después de las 22 en el ejido urbano.

se cortaron los cables de media tensión y el servicio eléctrico volvió después de las 22 en el ejido urbano. En Lamarque , se derrumbó un enorme árbol en el ingreso a la ciudad y destrozó instalaciones de media tensión. Edersa indicó que el servicio volvió después de las 22.15.

, se Edersa indicó que el servicio volvió después de las 22.15. En Pomona aún se encuentran sin luz por la caída de árboles sobre las líneas de media tensión. Las cuadrillas operan en la zona.

Video | Árboles partidos al medio tras el temporal en Río Negro

En Chimpay, vecinos reportaron árboles directamente partidos al medio en las calles de la localidad luego del temporal, lo cual estiman que fue producto de algún rayo en colaboración con el viento.

«A este lo arrancó de raíz», indicó un usuario a través de sus redes sociales y mostró un árbol de grandes magnitudes que cayó en la vereda. «¡Miércoles, cómo te salvaste!», le gritó a su vecino mientras grababa cómo la casa había quedado intacta.

Plantaciones afectadas en Choele Choel después del granizo

En contacto con este medio, un productor agropecuario de Choele Choel detalló que el temporal fue «terrible» y aseveró: «¿Los maíces? Dejó el palito no más». Asimismo, agradeció que como es época de cosecha «mucho no afecta».

Una plantación de frambuesas luego del temporal en Choele Choel. Foto: Gentileza.

Video | El impactante temporal en Chelforó: «Ojalá pierda fuerza»

En Chelforó se presenciaron momentos que parecían sacados de El Eternáuta en Netflix. Productores mostraron en redes sociales cómo se perdía la visibilidad producto de las fuertes ráfagas de viento mezclada con el agua.