Cortes de luz, postes caídos y techos volados: lo que dejó el temporal de granizo, lluvia y viento en Valle Medio
Edersa brindó detalles de los daños registrados y los sectores que se quedaron sin luz tras el temporal del lunes. Entre los daños, también hubo caída de árboles sobre el tendido eléctrico.
A raíz del fuerte temporal del lunes que combinó granizo, lluvia y viento, se registraron daños importantes daños en la región, como caídas de postes. Una de las zonas más castigadas por el temporal fue el Valle Medio, donde los vecinos sufrieron cortes de luz y hasta voladura de techos.
Edersa, en un comunicado oficial, informó cuáles fueron los sectores con mayores complicaciones y remarcó que los equipos estuvieron trabajando en el sitio para restablecer el servicio.
El temporal azotó a Valle Medio: los daños registrados
El temporal sorprendió a todos los vecinos de las localidades del Valle Medio. Según el comunicado de Edersa se trató de un «temporal de enormes proporciones» que generó «destrozos» en instalaciones eléctricas dejando «sectores urbanos y rurales sin servicio».
Debido a la situación, la empresa tuvo que poner en función ocho cuadrillas operativas en camionetas y camiones grúas para trabajar en «la reposición del servicio».
«El temporal pasó por la zona pasadas las 20.00 y destruyó mucho a su paso», resaltó Edersa que detalló que para las 21.50 del lunes, este era el panorama general:
- Chimpay: a las 20:15 se produjo un corte general luego que la voladura del techo de una casa cayera sobre el alimentador troncal que abastece a la ciudad. Los equipos operativos trabajaron rápido y normalizaron el servicio minutos después
- Luis Beltrán: se trabajó para recuperar el servicio tras cortarse cables de media tensión. Pasadas las 22.00 se consiguió restablecer el suministro urbano.
- Lamarque: se derrumbó un enorme árbol en el ingreso a la ciudad, y destrozó instalaciones de media tensión. Tres cuadrillas trabajaron en el sector para recuperar el suministro urbano, y lo lograron luego de las 22.15.
- Pomona: Fuera de servicio por caída de árboles sobre las líneas de media tensión. Hasta altas horas de la noche, aún se trabajaba en la zona.
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