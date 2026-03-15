Alerta por viento, lluvia y tormenta en Neuquén y Río Negro este lunes 16: en dónde se eleva a «naranja»

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por viento, tormenta y lluvia en Neuquén y Río Negro para este lunes 16 de marzo. En algunos sectores, la advertencia se eleva a «naranja». Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta amarilla por viento, el SMN avisó que se aguardan «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h».

Por otro lado, la alerta por tormenta implica posible «granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Además, se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados localmente».

Por último, la alerta naranja por lluvia anticipa precipitaciones «fuertes y persistentes» con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. «No se descarta la probabilidad de algunas nevadas aisladas en las zonas más elevadas», advirtió el organismo nacional. En las zonas donde la alerta es amarilla, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 16 de marzo.

Alerta por viento, lluvia y tormenta en Río Negro: los peores horarios

Con respecto a la alerta naranja por lluvia, se espera que las precipitaciones sucedan en horas de la tarde en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por otra parte, la alerta por viento rige desde horas de la tarde hasta la noche en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo



Por último, la alerta por tormentas rige en horas de la noche en:

Este de El Cuy.

General Roca.

Conesa.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Alerta en Neuquén por lluvia y viento: los peores horarios

La alerta amarilla por lluvia rige desde horas de la madrugada hasta la mañana en:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Las zonas bajo alerta naranja por lluvia durante la madrugada y que luego la advertencia bajará a «amarilla» en horas de la mañana son.

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Las zonas bajo alerta por viento en horas de la tarde y noche de este lunes son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja, cordillera y el sur de Aluminé.

Zona baja, cordillera de Huiliches.

Zona baja, cordillera de Lácar.

Cordillera y sur de Chos Malal.

Cordillera y este de Loncopué.

Cordillera y sur de Minas.

Cordillera y este de Picunches.

Cordillera y este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Por último, las zonas bajo alerta naranja por lluvia en horas de la noche son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.









