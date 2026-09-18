La 37° Expo Rural de Conesa y 14° Expo Nacional Patagónica Hereford ya se viven en los corrales del predio

General Conesa vuelve a ocupar un lugar destacado en el calendario ganadero de la Patagonia. Desde este jueves se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural local la 37° Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Primavera, que este año tiene como atractivo central la realización de la 14° Exposición Nacional Patagónica de Hereford.

La muestra reúne a productores, cabañeros, compradores, empresas vinculadas al sector y público en general, en una agenda que se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre. La programación incluye juras, exposición comercial e industrial, presencia de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas y la tradicional venta de reproductores.

La Sociedad Rural de General Conesa había confirmado durante el año la elección de la localidad como sede de la Nacional Patagónica Hereford, luego de la aceptación por parte de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford de la propuesta realizada por la entidad conesina. La elección representó un reconocimiento al trabajo institucional de la Rural y a la importancia que tiene la ganadería de la región.

Una importante presencia de reproductores



Uno de los principales atractivos de esta edición es la cantidad y calidad de hacienda que llegó al predio rural. De acuerdo con la información difundida por la organización y declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de General Conesa, Gonzalo Guanes, participan alrededor de 25 cabañas, con unos 180 toros y aproximadamente 130 vaquillonas.

Primeros paseos de este viernes de la raza Hereford en la pista de la Sociedad Rural de Conesa en la jura de admisión. Foto: Luciano Cutrera.



La inscripción muestra el peso que tiene la genética dentro de la actividad ganadera regional y el interés de los productores por incorporar reproductores capaces de mejorar sus rodeos.

La actividad comenzó con el ingreso y revisión de los animales, mientras que la clasificación de los ejemplares constituye uno de los momentos centrales de la agenda ganadera.

La venta de reproductores está prevista para el domingo a las 15, después del acto oficial de inauguración, el almuerzo de camaradería y la entrega de premios.

Hereford, una raza ligada a la Patagonia



La elección de Conesa como sede de la Nacional Patagónica tiene además un significado especial por la larga relación entre la raza Hereford y la producción ganadera del sur argentino.

Hereford, gran protagonista en la Expo Rural de Conesa.



La presencia de la raza en la Patagonia supera el siglo de existencia. Los primeros animales pedigree llegaron a Chubut en 1904 y, posteriormente, la genética Hereford se expandió por distintas zonas de la región, incluyendo experiencias de selección y mejoramiento en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Actualmente, más de 80 criadores patagónicos participan de los programas de selección de Hereford Argentina y unas 20 cabañas integran el Programa de Evaluación Genética (PEG), que aporta información productiva para avanzar en la precisión de la selección.

La rusticidad, la fertilidad, la aptitud materna, la facilidad de parto y la capacidad de adaptación a ambientes exigentes son algunas de las características que explican la presencia de la raza en sistemas ganaderos extensivos.

El desafío de producir animales funcionales



La exposición también abre una discusión que atraviesa actualmente a la ganadería patagónica: qué tipo de animal necesita la región.

Primeros reconocimientos en la Expo Rural de Conesa. A la derecha de la foto, el presidente de la Sociedad Rural, Gonzalo Guanes.



Para Guanes, el avance de la ganadería después del corrimiento de la barrera sanitaria genera nuevas posibilidades, pero también obliga a seleccionar reproductores que respondan a las condiciones reales de los campos patagónicos. “Ahora habrá que elegir qué es lo más funcional para la zona”.

En ese sentido, el dirigente puso el acento en la necesidad de buscar animales moderados, adaptados y capaces de caminar grandes extensiones, antes que concentrar la selección únicamente en características vinculadas con la presentación en pista.

El planteo adquiere particular importancia en General Conesa, donde existen diferentes ambientes productivos. Hay campos más marginales, sectores próximos al valle con mejores condiciones y establecimientos donde predominan terrenos duros y pedregosos.

“Nuestros campos son muy rústicos”, resume Guanes, al explicar que un animal excesivamente grande puede perder eficiencia cuando debe desenvolverse en ambientes con limitaciones forrajeras.

Una ganadería que empieza a recuperarse



La muestra se realiza además en un contexto productivo marcado por la recuperación de los campos después de varios años de sequía.

Hereford de La Txapela, de Gabriel Jaca, presente en General Conesa para la 14° Nacional Patagónica de la raza.



Las lluvias registradas durante el otoño y el invierno permitieron mejorar las condiciones, aunque los productores siguen atentos a la evolución de la primavera y a la posibilidad de que esas precipitaciones se traduzcan en una mayor disponibilidad de forraje.

“Los campos recién se están recuperando”, explicó Guanes, quien remarcó la importancia de contar con días de sol y temperaturas adecuadas para favorecer el crecimiento y la producción de semillas.

El escenario climático será determinante para la evolución de la ganadería durante los próximos meses y también para definir las decisiones de los productores en materia de retención, reposición de vientres y compra de reproductores.

Una muestra que trasciende la pista



Además de la actividad ganadera, la Rural de Conesa busca recuperar el carácter de encuentro que históricamente tuvieron las exposiciones.

La pista de la Sociedad Rural de General Conesa ya vive esta nueva edición de la muestra.



La programación contempla una muestra industrial, comercial, de artesanos y emprendedores, patio de comidas y espectáculos. Una de las propuestas destacadas es la Gran Cena Show de Corderos Patagónicos, prevista para este viernes por la noche.

El sábado será jornada de jura de clasificación, mientras que el domingo se concentrarán algunos de los momentos más importantes: el acto oficial de inauguración, la entrega de premios y, por la tarde, la venta de reproductores.

La agenda oficial establece que el acto de inauguración será el domingo 20 a las 10, seguido por el almuerzo de camaradería y la entrega de premios a las 12.30. La venta de reproductores comenzará a las 15.

Conesa vuelve así a ser escenario de una exposición que combina el presente productivo con una mirada hacia el futuro de la ganadería patagónica.

Cronograma de actividades para sábado y domingo



Sábado 19/09

• 9:00 Jura de clasificación.

• Muestra industrial, de artesanos y emprendedores.

• Patio de comidas.

Domingo 20/09

• 10 Acto de Inauguración oficial

• 12:30 Almuerzo de Camadería y entrega de premios.

• 15:00 Venta de reproductores

• Muestra industrial, de artesanos emprendedores

• Patio de comidas.

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