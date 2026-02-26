Faena de bovinos en Río Negro y Neuquén: qué muestran los primeros datos del 2026

La ganadería bovina del norte de la Patagonia es dual. Por un lado, da sobradas muestras de su eficiencia, posibilitada por la obtención de forrajes con altos rendimientos y destacada calidad. Por el otro, replica un fenómeno global y nacional que explica los altos precios de la hacienda y la carne: la escasez de oferta.

Una muestra de ello es la contracción en la cantidad de animales faenados en establecimientos habilitados en Río Negro y Neuquén por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según se desprende de estadísticas oficiales, en enero de 2026 se faenaron en ambas provincias 17.861 cabezas vacunas, lo que significa una caída interanual del 3% respecto de igual mes del año anterior.

Se trata del séptimo mes consecutivo con números rojos en la comparación interanual, y el undécimo en los últimos doce meses. Además, la caída es más pronunciada que la registrada en diciembre, cuando el número de animales faenados en la Norpatagonia se contrajo un 2,5%.

Con respecto a igual mes del año pasado, en enero 2026 se observó una mayor faena de novillitos, novillos y vacas, pero fue menor en toritos (MEJ) y vaquillonas.

Menos bovinos faenados en el norte de la Patagonia en 2025

El año pasado había acumulado una fuerte contracción interanual: en todo 2025 se faenaron en Río Negro y Neuquén 230.510 cabezas, un 10,1% menos respecto del 2024. El 2026 inició con una continuidad en esa tendencia.

Río Negro Rural con datos del Senasa.

Cabe aclarar que no todos los animales producidos en ambas provincias se faenan en las mismas: muchos animales son trasladados a otras jurisdicciones para su procesamiento. Además, es oportuno mencionar que lo acontecido en el norte de la Patagonia no es más que un reflejo de un panorama global y nacional: según el informe de faena y producción elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, noviembre había marcado el mes de menor faena en Argentina en cuatro años.

