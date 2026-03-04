Fruticultura | El Alto Valle vs. Chile: una brecha impositiva del 12% que la devaluación no corrige

Durante años, cada vez que la fruticultura del Alto Valle entró en crisis, la respuesta fue casi automática: pedir un tipo de cambio más alto. Sin embargo, después de cada devaluación, la sensación fue la misma: alivio transitorio, seguido de una nueva pérdida de competitividad. El problema no desaparece porque no es cambiario. Es estructural.

Fruticultura del Alto Valle vs. Fruticultura de Chile

Si comparamos nuestra realidad con la de Chile, país limítrofe que ha desarrollado durante tres décadas una fruticultura exportadora sólida y creciente, el contraste no está en el clima, ni en la calidad, ni en la capacidad técnica. En el Valle existen productores que son ejemplo de calidad, profesionalismo y trabajo serio, con estándares internacionales. La diferencia está en el diseño institucional y tributario.

A moneda e inflación iguales, imaginemos un ejercicio: producir un kilo de fruta tiene un costo base equivalente en ambos países.

En la estructura actual del exportador del Valle, aproximadamente el 58% del costo corresponde a mano de obra directa e indirecta del proceso de empaque. Si las cargas patronales en Argentina son entre 10 y 15 puntos porcentuales más elevadas que en Chile, el impacto sobre el costo total no es marginal: representa entre 5,8% y 8,7% del valor final.

Si el 58% del costo corresponde a mano de obra, el 42% restante está compuesto por insumos y servicios. Es en ese tramo donde ingresos brutos actúa en cascada. A diferencia del IVA, que es neutral para la exportación, ingresos brutos se incorpora en cada eslabón: cartón, agroquímicos, transporte, frío, energía y servicios profesionales.

Esa acumulación genera una incidencia efectiva estimada de entre el 2% y el 3% del costo total por caja, trasladándose al precio final exportado. A ello se suma el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, inexistente en Chile, con una incidencia estimada de entre el 1% y el 2% del costo total operativo.

En el caso de la energía industrial, se incorporan tasas municipales que no guardan relación directa con el servicio eléctrico prestado. En situaciones verificadas, estas tasas representan entre 12% y 13% del neto facturado de energía. Si la energía equivale aproximadamente al 8% del costo total, la tasa municipal agrega cerca de un punto porcentual adicional al precio final.

Cada uno de estos componentes puede parecer menor en forma aislada, pero acumulados configuran una brecha estructural con Chile que se ubica en entre un 10% y un 12% del costo por kilo exportado. Esa diferencia no la corrige el dólar; solo la oculta momentáneamente.

Impacto estimado sobre costo total:

+ Diferencia en cargas patronales: 5,8% a 8,7%.

+ Ingresos brutos en cascada: 2% a 3%.

+ Impuesto débito/crédito: 1% a 2%.

+ Tasa municipal sobre energía: 1%.

= Brecha estructural total estimada: 10% a 12%.

El potencial de la fruticultura de la Patagonia no se libera con devaluación

La magnitud de esa diferencia resulta suficiente para alterar márgenes, desincentivar inversión y dificultar la competitividad internacional, aun bajo escenarios cambiarios favorables.

Sin embargo, pese a este escenario adverso, miles de productores, empacadores y trabajadores del Valle siguen apostando por la región. Siguen invirtiendo, mejorando calidad, incorporando tecnología y sosteniendo empleo en condiciones que no siempre acompañan el esfuerzo realizado.

«El potencial del Valle permanece intacto. La brecha competitiva puede corregirse. No se trata de copiar modelos ajenos, sino de remover obstáculos propios.» Roberto Gil, contador público.

Valorar a quienes continúan produciendo aun con desventajas estructurales es reconocer que el problema no es la falta de capacidad, sino el entorno que los rodea. El potencial del Valle permanece intacto. Con reglas claras, reducción de distorsiones tributarias y un marco de estabilidad de largo plazo, la brecha competitiva puede corregirse. No se trata de copiar modelos ajenos, sino de remover obstáculos propios.

La fruticultura ya demostró que sabe producir y competir. Si el entorno acompaña, el Valle puede recuperar protagonismo exportador y convertirse nuevamente en motor de desarrollo regional. La discusión pendiente no es cuánto debe valer el dólar, sino cuánto estamos dispuestos a reformar para liberar ese potencial.

(*) Contador público – Ex AFIP – Ex Dirección de Rentas de Río Negro – Ex presidente de la Comisión Arbitral (COMARB) – Especialista en Tributación.

