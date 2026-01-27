Fruticultura | En un año complejo en el Alto Valle, los precios de peras y manzanas suben hasta un 87% en Buenos Aires

La fruticultura del Alto Valle enfrenta una campaña 2025-2026 con menos volumen por problemas productivos, pero con precios en alza tanto en el mercado interno como en el externo. Foto: archivo Andrés Maripe.

La temporada 2025-2026 es, en lo productivo, desafiante para la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La campaña inició con una polinización deficiente en agosto y septiembre, que provocó una considerable merma en la producción de peras, manzanas y frutas de carozo. Por otro lado, se espera que los severos eventos de granizo hagan mella tanto en volúmenes como en calidades de cosecha.

Sin embargo, no todas son pálidas para el sector frutícola norpatagónico. El año 2026 comenzó con buenas señales en cuanto a precios, tanto en Argentina como en el exterior. En un mercado competitivo como lo es el frutícola, las variaciones de precios responden a fluctuaciones en la oferta y demanda: varios mercados comienzan el 2026 «limpios» de peras y manzanas en comparación con lo sucedido a inicios de 2025, cuando las frutas sobraban.

Precios de peras y manzanas de Río Negro: subas que triplican la inflación

Según se desprende de los reportes del Mercado Central de Buenos Aires, entre el 23 de enero de 2025 y el 23 de enero de 2026, los precios de las peras y manzanas han tenido un aumento muy significativo. Esto se observa en todas las calidades, calibres, presentaciones, variedades y procedencias.

En particular, el precio promedio del kilo de manzana Granny Smith de Río Negro en el Mercado Central de Buenos Aires subió interanualmente un 73,2%, más del doble que la inflación interanual de enero, que se estima no muy lejana del 31,5% registrado en diciembre (Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

Si convertimos a dólares el precio de enero de 2025 (usando tipo de cambio contado con liquidación) y el de enero de 2026 (con el tipo de cambio oficial mayorista), es posible afirmar que el incremento del precio promedio del kilo de manzana Granny Smith rionegrina fue del 43,5% medido en dólares en el Mercado Central de Buenos Aires. Se toma como valor de referencia el de la caja de 10 kilos con entre 36 y 44 frutas, calidad elegida.

Los incrementos son incluso más pronunciados en otras variedades. Por ejemplo, al 23 de enero el precio promedio del kilo de manzana Red Delicious acusaba en el Mercado Central de Buenos Aires un incremento del 87,2% año a año, casi el triple que la inflación minorista del período.

En dólares, el precio del kilo de manzana Red Delicious en el Mercado Central de Buenos Aires promedió un alza del 55,1% respecto de enero 2025. En este caso, la referencia es el valor de la caja de 18 kilos con entre 113 y 125 frutas, calidad elegida.

En todos los casos, las manzanas son de atmósfera controlada; es decir, corresponden a la temporada 2024-2025. La oferta de las mismas es escasa comparada con lo observado un año atrás, lo que explica los aumentos de precios.

Los aumentos también se verifican en peras, incluso en las cosechadas durante los primeros días de 2026. En este sentido, el kilo de peras Giffard procedentes de Río Negro muestra subas interanuales en torno al 75%. Se toma como referencia el precio de frutas contenidas en envases de 18 kilos, con entre 100 y 120 frutas, calidad elegida.

Peras y manzanas del Alto Valle: precios sostenidos en el mercado externo

En el plano internacional, el panorama también ofrece señales esperanzadoras para la fruticultura de Río Negro y Neuquén. Un indicador general que marca el pulso de mercado externo es el tipo de cambio.

Según las series del Banco Central de la República Argentina, el índice de tipo de cambio con Brasil (uno de los principales destinos de las peras y manzanas valletanas) se depreció de modo considerable durante los últimos doce meses. Ello está asociado a un fortalecimiento del real brasileño y a la devaluación del peso argentino, proceso que incluyó salida de cepo, unificación cambiaria y tensiones electorales.

«El mercado brasilero se quedó sin peras a fines del 2025, con lo cual arrancó el 2026 con valores de venta altos, tanto para categorías elegido como para categoría comercial de pera Williams.» Representante del sector frutícola del Alto Valle.

El mercado del gigante sudamericano, al igual que el mercado argentino, empezó el 2026 prácticamente «vacío» de frutas del Alto Valle. «El mercado brasilero se quedó sin peras a fines del 2025, con lo cual arrancó el 2026 con valores de venta altos, tanto para categorías elegido como para categoría comercial de pera Williams», confirmaron a Río Negro Rural fuentes del sector. Sin embargo, advierten que el vector de precios en ese país oscilará mucho en los próximos días, de acuerdo con los volúmenes de peras que arriben cargadas desde la región.

La depreciación del peso también se verificó respecto del dólar, del rublo y del euro, lo que representa una buena noticia para las firmas frutícolas que exportan a Estados Unidos, Rusia y a países de la Unión Europea, respectivamente. En Estados Unidos se espera que los precios se sostengan en niveles elevados, por cuanto se estima que los primeros cargamentos desde el Alto Valle arriben con el mercado «limpio» (comienzos de marzo). En Rusia, por su parte, el comportamiento de los retornos dependerá de la oferta de frutas sudafricanas, mientras que en la zona del euro no se esperan grandes fluctuaciones en los valores de referencia.

Cómo seguirán los precios para la fruticultura de Río Negro y Neuquén

Referentes del sector han sido consultados: ¿la menor producción de peras y manzanas en Río Negro y Neuquén (por caída de frutos y por temporales de granizo) permite pronosticar un 2026 con precios elevados?

«Si bien va a haber menos volumen, hay que ver la calidad de ese volumen que queda: puede haber buenos precios para una buena categoría. En Estados Unidos vas a tener un buen retorno si no tenés problemas de calidad», aseguraron en diálogo con este medio.

Así, en un 2026 que se perfilaba duro para la principal actividad agrícola del Alto Valle y una de las mayores economías regionales de Argentina, hoy se enciende una luz de esperanza. Y el deseo del golpeado sector es que no se apague conforme avance la cosecha.

