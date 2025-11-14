Fruticultura en Río Negro y Neuquén: el día después del granizo, en 4 puntos

La campaña 2025/2026 para la fruticultura del norte de la Patagonia luce, desde lo productivo, desafiante. Aunque los manejos sean los adecuados para lograr altos rendimientos y buenas calidades, hay variables sobre las que los productores no pueden influir. Inexorablemente, el clima aparece entre ellas.

Tras la floración, el pulso de la temporada lo marcaron las advertencias de los chacareros: la producción de frutos acusaba una merma considerable (de entre el 20% y 50% respecto de 2024/2025, según reportaron).

Desde la Estación Alto Valle del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atribuyeron el fenómeno, principalmente, a una polinización deficiente. Y si bien mencionan posibles factores de manejo, los técnicos aseveran que “durante septiembre hubo 18 días con condiciones que no permitieron más de seis horas de vuelo de abejas, y de esos, en siete días las condiciones fueron nulas o muy malas”.

Pero no ha sido el único golpe que la naturaleza le dio a la fruticultura esta primavera. En la primera y segunda semana de noviembre, tormentas de granizo cayeron sobre varios establecimientos, con una extensión geográfica sorprendente. En cuatro puntos, las consecuencias y reflexiones que dejó el fenómeno.