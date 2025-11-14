Fruticultura en Río Negro y Neuquén: el día después del granizo, en 4 puntos
La primera quincena de noviembre 2025 será, para la fruticultura del Alto Valle, tristemente recordada. Tras varios días de inestabilidad, un fuerte temporal de lluvia y piedras cayó sobre muchas chacras de la región. Las claves del impacto para el sector en una temporada que ya había iniciado con una merma productiva.
La campaña 2025/2026 para la fruticultura del norte de la Patagonia luce, desde lo productivo, desafiante. Aunque los manejos sean los adecuados para lograr altos rendimientos y buenas calidades, hay variables sobre las que los productores no pueden influir. Inexorablemente, el clima aparece entre ellas.
Tras la floración, el pulso de la temporada lo marcaron las advertencias de los chacareros: la producción de frutos acusaba una merma considerable (de entre el 20% y 50% respecto de 2024/2025, según reportaron).
Desde la Estación Alto Valle del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atribuyeron el fenómeno, principalmente, a una polinización deficiente. Y si bien mencionan posibles factores de manejo, los técnicos aseveran que “durante septiembre hubo 18 días con condiciones que no permitieron más de seis horas de vuelo de abejas, y de esos, en siete días las condiciones fueron nulas o muy malas”.
Pero no ha sido el único golpe que la naturaleza le dio a la fruticultura esta primavera. En la primera y segunda semana de noviembre, tormentas de granizo cayeron sobre varios establecimientos, con una extensión geográfica sorprendente. En cuatro puntos, las consecuencias y reflexiones que dejó el fenómeno.
- Extensión y daño.
El primer evento tuvo lugar el 6 de noviembre y afectó, principalmente, a San Patricio del Chañar. El temporal duró un largo tiempo y tuvo allí una amplia cobertura espacial. Los productores definieron los daños como “generalizados”.
El segundo evento, del 10 de noviembre, tuvo una distribución geográfica llamativamente grande, aunque heterogénea si se considera su severidad (ver mapa al final). Esto pudo observarse en el relevamiento que realizó Río Negro Rural: algunos productores acusaron daños del 2% y otros del 50%.
En Río Negro, “las zonas críticas afectadas fueron desde Cipolletti hasta Allen y General Roca (con daños graves), áreas intermedias entre Allen – Roca y Villa Regina – Chichinales (zonas con daños moderados). El gradiente de severidad se registró en sentido Oeste (grave) a Este (leve)”, aseguraron desde el INTA.
- Manejos post-granizo
Después de las tormentas, el foco de los productores ha estado puesto en evitar infecciones de las frutas en las áreas de impacto del granizo para reducir pérdidas. En ese sentido, coinciden en la necesidad de aplicar fungicidas para acelerar la cicatrización (mencionaron Captan y Cycosin).
Asimismo, sostienen que el raleo se vuelve crítico ahora, a fin de hacer la selección de frutos ilesos o levemente afectados.
- Las mallas antigranizo
El temporal puso otra vez sobre el tapete la necesidad de mejorar la infraestructura de las chacras frutícolas. Si bien los fenómenos fueron generalizados, hubo en todos lados chacras ilesas: las que contaban con mallas antigranizo.
Con un valor de instalación de 15.250 dólares por hectárea bajo el sistema llave en mano, el gasto anual generado por la malla es de 686 dólares por hectárea.
Con ingresos adicionales calculados en base a la variedad de manzana Red Chief, un rendimiento promedio de 60 tn/ha, un precio promedio de la fruta en fresco de US$450/tn, la inversión se recuperaría en entre tres y seis años, dependiendo de la frecuencia de granizadas.
- Cómo viene la temporada
Se espera una caída considerable de cosecha y exportación de peras y manzanas. Es prematuro hablar de si esta merma se traducirá en mejores precios (intervienen muchos factores), pero hay tendencias que se pueden tener en cuenta.
Un analista del sector considera que, en términos de precios, 2025/2026 se presenta desafiante aunque ligeramente mejor que la campaña previa. “Los precios internos mejoran con relación al año anterior, claramente superiores en calidad CAT I (Elegido) y menor resultado positivo en CAT II o CAT III (comercial). En Brasil los precios están mejores, Estados Unidos difícil por mayor producción, Rusia y Unión Europea mejores por apreciación cambiaria.
