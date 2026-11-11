Valles en la Norpatagonia: cómo reconfigurar el negocio ganadero, mejorar pasturas y aumentar la producción

El aprovechamiento de los valles genera pasturas que pueden aumentar el peso de la hacienda.

Investigaciones del INTA Valle Inferior demuestran que la combinación de cultivos forrajeros de invierno y verano permite alcanzar hasta 37 toneladas de materia seca por hectárea al año. Los resultados abren nuevas posibilidades para mejorar la alimentación del ganado, aprovechar las superficies bajo riego y fortalecer la producción regional de carne.

Más forraje para una ganadería regional con nuevos desafíos

La producción de carne bovina en la Patagonia enfrenta un desafío que se mantiene desde hace décadas: aumentar la oferta regional para abastecer una demanda que todavía depende, en buena medida, de carne provenientes de otras zonas del país. Actualmente, la región produce entre el 50 y el 55% de la carne que consume, una situación que plantea la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos y aprovechar los recursos disponibles.

Entre las alternativas para avanzar hacia un mayor autoabastecimiento se encuentran el incremento de los índices reproductivos, especialmente los porcentajes de preñez y destete, y el aumento gradual del peso de faena. Alcanzar animales de entre 460 y 490 kilos permitiría incrementar la cantidad de carne producida sin depender exclusivamente de un aumento del número de cabezas, una posibilidad limitada por las condiciones ambientales de buena parte del territorio patagónico.

Los altos niveles de preñez son vitales para no depender de hacienda proveniente de otras partes del país.

En este escenario, los valles irrigados de Río Negro y Neuquén representan una oportunidad estratégica. La disponibilidad de agua, junto con condiciones favorables de radiación solar y temperatura, permite pensar en sistemas de producción de forraje más intensivos, capaces de sostener una ganadería eficiente y competitiva.

El desafío de mejorar las recrías

En los valles de la Norpatagonia predominan los sistemas que recrían y engordan animales a corral, con una importante dependencia de insumos proteicos y energéticos provenientes de otras regiones. También existen establecimientos de ciclo completo, que combinan recrías pastoriles cortas con terminación a corral.

En general, estos sistemas abastecen a la industria frigorífica regional con animales que alcanzan pesos vivos de faena de entre 350 y 380 kilos.

Una de sus principales limitaciones se encuentra en la etapa de recría pastoril. La disponibilidad y calidad de las pasturas condicionan la carga animal por hectárea, el equilibrio nutricional de las dietas y las ganancias de peso.

El aprovechamiento de los valles genera pasturas que pueden aumentar el peso de la hacienda.

Frente a esta situación, investigadores del área de Producción Animal de la Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del INTA desarrollaron ensayos orientados a conocer cuánto forraje de calidad es posible producir por unidad de superficie en ambientes bajo riego.

El objetivo fue evaluar alternativas que permitan aprovechar mejor los recursos ambientales y productivos, reducir limitaciones alimenticias y generar información para diseñar sistemas ganaderos más eficientes.

Cultivos de invierno y verano: una combinación productiva

La investigación se concentró en evaluar secuencias de doble cultivo anual, combinando especies forrajeras de invierno y verano para aprovechar la energía solar disponible durante todo el año.

Se estudiaron seis combinaciones: maíz con cebada, avena o raigrás anual, y sorgo con esas mismas especies invernales. Como referencia se incorporó un cultivo de alfalfa.

El destino de la producción fue la elaboración de reservas forrajeras mediante ensilaje, una herramienta fundamental para garantizar alimento durante períodos de menor disponibilidad de pasturas.

La implementación del doble cultivo muestra niveles de efectividad al combinar dos tipos de semillas.

Durante tres ciclos productivos, los investigadores midieron la cantidad de materia seca obtenida por hectárea y por año, bajo condiciones de adecuada disponibilidad de agua y nutrientes.

Los resultados mostraron diferencias importantes entre las alternativas evaluadas.

La combinación de maíz y cebada alcanzó un promedio de 37 toneladas de materia seca por hectárea al año, mientras que maíz y avena produjo 36 toneladas.

Las secuencias de maíz con raigrás, sorgo con avena y sorgo con cebada registraron 34 toneladas. La combinación de sorgo con raigrás alcanzó 30 toneladas, mientras que la alfalfa utilizada como referencia produjo 21 toneladas anuales.

Estos valores evidencian el potencial de intensificación de los sistemas forrajeros bajo riego y muestran que es posible incrementar considerablemente la producción mediante una adecuada planificación de cultivos.

Una oportunidad para integrar secano y riego

Otro resultado relevante fue la distribución estacional de la producción. En promedio, los cultivos estivales aportaron el 60% del forraje total y los invernales el 40% restante.

Esta complementariedad permite pensar en estrategias que aseguren una oferta más equilibrada de alimento a lo largo del año.

Los investigadores señalan que una alternativa sería organizar rotaciones con un 60 a 65% de la superficie destinada a alfalfa y entre un 30 y un 35% a combinaciones de cultivos de invierno y verano.

Además de incrementar la productividad de superficies irrigadas actualmente subutilizadas, estas tecnologías podrían fortalecer la articulación entre los sistemas de cría del secano y las áreas de recría y engorde bajo riego.

La producción de grandes volúmenes de forraje conservado permitiría contar con una base alimenticia más previsible, un aspecto central para planificar las recrías y mejorar el aprovechamiento de los animales.

Los resultados del INTA Valle Inferior aportan información para avanzar hacia sistemas ganaderos que utilicen de manera más eficiente el agua, el suelo y la energía disponible.

El desafío ahora es transformar ese potencial forrajero en mayores niveles de productividad ganadera, integrando tecnologías, planificación y estrategias alimenticias que contribuyan al desarrollo de la producción de carne en la Norpatagonia.

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