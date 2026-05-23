Geonodos: herramientas digitales que acercan el conocimiento del suelo a productores y técnicos

En un contexto donde los datos son cada vez más determinantes para la producción agropecuaria, contar con información clara, organizada y confiable se vuelve estratégico. En este marco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsa el desarrollo de herramientas digitales que facilitan el acceso al conocimiento en el territorio. Una de ellas es el geonodo Patagonia Norte, un sistema que integra y pone a disposición datos georreferenciados clave, especialmente vinculados a los suelos.

“Un geonodo es una plataforma que centraliza y organiza datos relevantes, permitiendo su visualización y análisis de forma accesible”, explica Evelyn Neffen, investigadora de INTA Valle Inferior. En términos simples, puede pensarse como un geoportal donde distintos mapas interactivos se combinan para facilitar la consulta del territorio.

Una de sus principales fortalezas es la accesibilidad. A diferencia de otros sistemas más complejos, está diseñado para que pueda ser utilizado no solo por especialistas, sino también por productores, estudiantes o cualquier persona interesada. “No necesitamos ser expertos para usarlo, y eso es clave para democratizar el acceso al conocimiento”, destaca Neffen.

Geonodo Patagonia Norte



En el caso del geonodo Patagonia Norte, uno de los ejes centrales es la información de suelos. Los usuarios pueden explorar mapas en distintas escalas: desde una visión general de la provincia de Río Negro hasta un nivel de mayor detalle, donde se identifican las 14 series de suelo del Valle Inferior del río Negro.

El Geoportal de ingreso a la información que proporciona el INTA.



Estas series representan distintos tipos de suelo con características que influyen directamente en su aptitud productiva. Conocerlas permite, por ejemplo, elegir mejor los cultivos, ajustar prácticas de manejo o anticipar limitantes. En definitiva, cuanto mayor es el conocimiento del suelo, más precisas son las decisiones productivas.

El geoportal también incorpora capas temáticas complementarias, como textura (proporción de arena, limo y arcilla), drenaje, material de origen y geomorfología. Esta última permite comprender cómo se formaron los suelos, ya sea en antiguos cauces de ríos o en ambientes más bajos y anegables.

Esta mirada integral resulta clave para interpretar el comportamiento de los suelos frente al manejo agrícola. Por ejemplo, un suelo con drenaje deficiente puede presentar problemas de anegamiento, mientras que uno más arenoso tendrá menor capacidad de retención de agua. Contar con estos datos de antemano permite planificar estrategias más eficientes y sostenibles.

Sistema interactivo



El carácter interactivo del sistema facilita la exploración: los usuarios pueden navegar, activar o desactivar capas y consultar información específica de cada sitio. Esto convierte la experiencia en algo dinámico y adaptable a distintas necesidades.

El desarrollo de este tipo de herramientas refleja además un cambio en la forma de gestionar el conocimiento: no solo se trata de generar datos, sino de hacerlos accesibles y útiles para quienes toman decisiones. En este sentido, el geonodo funciona como un puente entre la investigación y la producción.

Desde INTA Valle Inferior destacan su utilidad en distintos ámbitos: para productores, como apoyo para optimizar recursos y reducir riesgos; para técnicos, como base para diagnóstico y planificación; y en educación, como recurso didáctico para comprender el territorio de manera visual.

Finalmente, Neffen invita a la comunidad a explorar la plataforma y aprovechar su potencial. El acceso es libre y se encuentra disponible a través del perfil de se encuentra disponible a través del enlace en la biografía del perfil de Instagram de INTA Valle Inferior.

En un escenario de crecientes desafíos productivos, herramientas como el geonodo Patagonia Norte refuerzan la integración entre tecnología, conocimiento y territorio, transformando datos en decisiones más informadas y sostenibles.

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