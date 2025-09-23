Rolando Figueroa y el alto costo del asado con hueso: «Vendieron que era por la barrera y es mentira»

El gobernador Rolando Figueroa criticó en duros términos este martes a quienes «han vendido» que los precios de la carne con hueso eran más altos en la Patagonia por el funcionamiento de la barrera sanitaria, ahora flexibilizada por una disposición del Gobierno nacional.

Las declaraciones del mandatario se dieron en el contexto de la presentación de las ferias y exposiciones ganaderas de la Sociedad Rural de Neuquén, realizada esta mañana en la sede del Banco Provincia del Neuquén (BPN)de la capital provincial.

Allí, se refirió a la situación del sector productivo e hizo mención, antes de avanzar sobre la barrera, a la eliminación temporaria de las retenciones para las exportaciones de carne de novillo.

Rolando Figueroa sobre la eliminación las retenciones: «La vemos con muy buenos ojos»

Sobre esta última disposición, aseguró que desde la provincia «la vemos con muy buenos ojos», aunque aclaró que lo ideal sería que se implemente de manera «definitiva» y no de forma «electoralista». La supresión de los derechos de exportación, vale recordar, estará vigente hasta el 31 de octubre, cinco días después de los comicios legislativos previstos para el 26.

Figueroa también pidió una medida similar para las retenciones que se cobran a los hidrocarburos. Indicó que el pago de ese impuesto le «termina quitando una suma muy importante» a la provincia.

Más adelante valoró el rol del Estado en contra de lo que llamó «el sálvese quien pueda», en lo que pareció una crítica indirecta al lineamiento libertario de la actual administración nacional.

Dijo que, a diferencia de lo que pasa en el resto del país, el sector publico de Neuquén debe «generar condiciones» para que sus sectores productivos «sean más competitivos».

Rolando Figueroa y el precio de la carne en Neuquén: «Hay especulación»

Figueroa dedicó buena parte de su exposición a la barrera sanitaria, que desde hace unos meses permite el ingreso de algunos cortes, como el asado con hueso, desde el norte del río Colorado.

Afirmó que en ese tema existe «mala información», porque «muchos han querido vender» que los precios que se pagaban por la carne era más altos en la Patagonia «por la barrera» y eso «es mentira».

«Acá hay una especulación de intermediarios con la carne que terminan echándole la culpa a la barrera sanitaria para aumentar su rentabilidad por esos intermediarios, se le termina pagando muy poco al productor y cobrándole mucho al consumidor», lanzó.

Como argumento para su posición, pidió observar lo que pasa con la carne sin hueso que «desde hace mucho tiempo puede ingresar a la Patagonia» y, sin embargo, «no tiene el mismo precio que al norte del río Colorado», siendo también más cara.

La supresión parcial de la barrera, por otra parte, también fue mencionada por Figueroa. Analizó que debe llevarse adelante «elevando el estatus sanitario» en el resto del país y «no yendo para atrás», como se hizo con la flexibilización anunciada hace un tiempo.

«Lo que pasa es que a algunos no les gusta que seamos competitivos y logran un valor agregado no comercializando la carne en ciertos mercados», sumó.

Ferias ganaderas de Neuquén con fechas confirmadas

Figueroa estuvo acompañado por el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; la titular de la Rural neuquina, Cecilia de Larminat; y el presidente del BPN, Gabriel Bosco.

Durante el encuentro las autoridades del campo neuquino dieron a conocer su calendario de eventos. El primero de ellos se hará entre el 22 y el 24 de octubre, con la llamada expo bovina. La actividad, que se organizará en el tradicional predio de Junín de los Andes, incluirá un remate de reproductores.

Foto: Diario RÍO NEGRO.

En la misma localidad, pero del 21 al 25 de enero, se realizará la clásica Expo Rural de Neuquén. La cita convocará, además de productores y animales, emprendedores de toda la provincia y otros lugares de Argentina, conformando un atractivo turístico más en la temporada de verano cordillerana.