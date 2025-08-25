Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del 25 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Vientos en calma durante la noche con leve ascenso de la presión y cielo despejado. Mínimas cercanas a los cero grados centígrados con probables heladas radiativas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : estable sobre la madrugada.

: estable sobre la madrugada. Vientos : muy débiles del sudoeste con grandes períodos de calma.

: muy débiles del sudoeste con grandes períodos de calma. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : estable sobre la madrugada.

: estable sobre la madrugada. Vientos : muy débiles del sudoeste con grandes períodos de calma.

: muy débiles del sudoeste con grandes períodos de calma. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : estable sobre la madrugada.

: estable sobre la madrugada. Vientos : muy débiles del sudoeste con grandes períodos de calma.

: muy débiles del sudoeste con grandes períodos de calma. Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en leve y paulatino ascenso.

: en leve y paulatino ascenso. Vientos : débiles del oeste con períodos de calma.

: débiles del oeste con períodos de calma. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en leve y paulatino ascenso.

: en leve y paulatino ascenso. Vientos : débiles del noroeste.

: débiles del noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 25 y madrugada del 26 de agosto 2025

Cielo : despejado.

: despejado. Presión : en leve y paulatino ascenso.

: en leve y paulatino ascenso. Vientos : débiles del noreste rotando al noroeste.

: débiles del noreste rotando al noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.